Sí, val la pena

Pot ser complexa i, de vegades, decebedora. Entenc que alguns i algunes la sentiu llunyana o considereu que no té res a veure amb vosaltres. Però no hi ha res més proper i vinculat a tots els àmbits de la vida que la política, la bona política, la del servei públic. Demostrar-ho és responsabilitat dels qui ens hi dediquem. Aconseguir-ho és un objectiu que em marco cada dia. Em dedico a la política per defensar el progrés social, el bé col·lectiu basat en l’atenció a cada persona.

Crec en la política que parla i aporta solucions però, sobretot, en la que escolta i es posa a disposició. M’agrada pensar que podem millorar vides i això m’esperona quan hi ha dificultats o moments crítics. Lluny de defugir responsabilitats, prefereixo encarar-les i posar mans a la feina. La il·lusió pel destí supera qualsevol obstacle. Us posaré un exemple.Aquest cap de setmana és el de l’inici de noves històries. Arriba el moment de començar els llibres recopilats aquest dimarts feiner de Sant Jordi que obre pas al nostre maig festiu. L’olor del paper nou es barreja amb el record d’una diada espectacular. Quin goig feia veure la Rambla de Ferran plena, en un intens anar i venir, amb aturades per revisar cobertes i contracobertes, fent cua per aconseguir la signatura d’autors i autores o triant la rosa més vermella. I, entremig, mirades amables, converses, colles reunides.. vaig tenir l’oportunitat de passejar i saludar-vos en un ambient distès que ni les breus estones de pluja van enfosquir. Va ser fantàstic trobar-nos i refermar que això no pot ser flor d’un dia, que la vida ha de tornar a la Rambla, una de les columnes vertebrals de Lleida. No puc donar-vos detalls encara, he de ser prudent perquè és una transformació ambiciosa i, per tant, ha de ser reflexionada i valorada amb exigència i rigor. El que us puc dir és que l’Operació Rambla no implica exclusivament canvis urbanístics sinó que també requereix actuacions relacionades amb la mobilitat, l’economia, el comerç i la sostenibilitat. L’objectiu és afavorir que comerç i hostaleria aixequin les persianes dels locals tancats al mateix temps que guanyem espai per als i les vianants, per a les famílies, per a l’activitat diària. I això no afecta només la Rambla, sinó tot l’entorn.El Morera demostra que l’encertem. L’esclat que està significant l’obertura del nou Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida marca la ruta a seguir. Si la primera setmana vau ser 6.000 persones les que vau visitar-lo, només el dia de Sant Jordi vau superar el miler. Us imagineu que la vorera estreta s’eixampla i podeu accedir-hi sense patir per trepitjar la calçada o aplegar-vos a la porta sense obstaculitzar el pas? La cultura i el turisme han de ser claus també per a la Rambla. Ha de ser un plaer trepitjar-la de punta a punta acabats d’arribar en tren o en autobús, gaudint dels serveis que pot oferir una capital com la nostra, admirant les restes de les adoberies o fent quatre passes endins per descobrir les termes de Cardenal Remolins, que ja hem demanat que s’incloguin en les ajudes del 2% cultural per a la recuperació de patrimoni. L’Operació Rambla és prioritària per aquest govern i donarà continuïtat a les actuacions fetes fins a l’any 2019 per a la regeneració del barri del Noguerola i el seu entorn. De vegades, el camí no és fàcil però cal fer-lo amb la mirada posada en l’horitzó. El dia que ens retrobem passejant per la nova Rambla de Ferran i ens adonem que també la política l’ha feta possible, ens repetirem que sí, que val la pena.