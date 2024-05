Un lloc per arrelar

Creat: Actualitzat:

Si no hi ha arrels, és impossible créixer. El lloc d’on som o d’on ens sentim és la base i el fonament de tot el que acabem construint. El cert, però, és que l’entorn ens ha d’oferir oportunitats. Per començar, una opció d’establir-nos que estigui a l’abast de les nostres possibilitats.

A començaments d’any, us proposava quatre grans pactes. Un, el de l’habitatge perquè és, indubtablement, una peça clau en qualsevol projecte de vida. Avui, quatre mesos després, puc dir-vos que la feina feta es comença a veure amb diverses iniciatives. Confio que us facin tanta il·lusió com a mi perquè, d’alguna manera, estem contribuint a fer realitat els somnis d’emancipació de molts joves i el benestar de moltes famílies. Aquesta setmana he assistit a la presentació del projecte de construcció de 121 pisos de lloguer assequible als Magraners. El mes que ve començaran les obres i, si tot va bé, lliuraran claus d’aquí a dos anys amb uns preus que aniran dels 415 als 504 euros al mes. Seran quatre promocions als carrers Albi i Vendrell que compliran, a més, criteris d’eficiència energètica. Tot plegat, fruit d’una col·laboració publicoprivada, amb ajuts europeus, i la cessió del sòl a la Paeria. Volem que signifiquin una empenta per al creixement del barri i que reforcin les possibilitats de quedar-se a la ciutat. En el mateix sentit, ben a prop, al sector de Torre Salses, impulsarem la venda de parcel·les per a la construcció de 22 habitatges unifamiliars.És tot just la primera pedra d’un conjunt de propostes de desenvolupament de nous espais residencials. Algunes veuran la llum de manera imminent. Per exemple, a la Mariola, inclosa al projecte Barris amb Futur de la Generalitat, on treballem en un pla de millora urbana. I també al Centre Històric, on no n’hi ha prou amb aixecar habitatge d’obra nova, sinó que també calen operacions urbanístiques contundents de regeneració i un replantejament de l’espai públic per tal d’afavorir l’arribada de més activitat econòmica. Perquè, ja m’ho heu sentit a dir, el barri antic ha de ser intergeneracional i modern. Per això, ha de comptar amb opcions en tots els àmbits de la vida: des de la casa fins a la feina, passant per la formació, els serveis o el lleure. Pel que fa a l’habitatge, la setmana vinent en sabreu més detalls.Estarem d’acord que és imperatiu facilitar l’accés a un lloc on viure en condicions, però també ho és tancar el cercle perquè sortim i tinguem els serveis bàsics, com a molt, a un quart d’hora de distància. Per això, paral·lelament a les polítiques d’habitatge, hem impulsat bonificacions fiscals que esperonaran l’obertura de nous establiments als barris, especialment en els de baixa densitat comercial. Amb aquest enfocament naixeran els nous sectors residencials i, per aquest motiu, necessitem el compromís de totes les administracions competents. Nosaltres intentem posar-ho fàcil i ja hem ofert, tant a la Generalitat com al govern de l’Estat, diversos solars per construir fins a 400 pisos de promoció pública. L’habitatge a preus assequibles és un compromís i és una prioritat. Estem concentrant molts esforços per aconseguir que viure a la ciutat no sigui una quimera. Diria més: vull que venir o quedar-se sigui il·lusionant. Per preu, per comoditat i per oportunitats però també per relacions, per identitat i sentiment de pertinença. Totes i tots heu de trobar a Lleida el vostre lloc per arrelar.