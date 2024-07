Quan les idees es fan realitat

Creat: Actualitzat:

Planificar és, en part, imaginar. Cal partir d’una idea que convé analitzar i estudiar. En alguns casos, per acabar-la descartant. En altres, per tirar-la endavant i esperar que triomfi. Convé no posar-se límits si no són imprescindibles, però s’han de mantenir, al mateix temps, els peus a terra i contemplar els marges d’error.

El risc val la pena quan es demostra que el projecte en qüestió era necessari. Estic satisfet perquè aquesta setmana hem comprovat que les actuacions previstes en matèria d’habitatge a Lleida tenen una gran acollida. Trenta joves menors de trenta anys han sol·licitat accedir a algun dels sis pisos de lloguer assequible que hem posat a la seva disposició al Centre Històric. Això vol dir que farem realitat uns quants somnis d’emancipació i projectes de vida. Paral·lelament, l’Ajuntament a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha adjudicat un altre projecte per reformar i adaptar tres pisos més a través del sistema de masoveria. Significa que sis joves menors de trenta anys reformaran i adaptaran els habitatges on viuran a canvi d’una reducció del preu del lloguer. I, per si això fos poc, hem aconseguit una oferta per construir onze pisos de lloguer per a joves de fins a 35 anys al solar situat just darrere del centre cívic de l’Ereta, entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora. Cedim el dret de superfície per un període de 75 anys, amb un cànon simbòlic d’un euro anual. Ens vam marcar el repte de satisfer les necessitats residencials de la joventut i les estem assolint. És el primer pas per fer del barri més antic de Lleida, el més intergeneracional de la ciutat. Per això, estem centrant molts esforços a posar en marxa projectes vinculats amb la digitalització i l’emprenedoria. Treballem per obrir al Centre Històric un viver d’empreses que permetrà potenciar la indústria creativa relacionada amb projectes de màrqueting i de productes agroalimentaris d’alt valor afegit. Precisament aquesta setmana ens hem reunit a Lleida amb el president de la Fundació Incyde de les cambres de comerç espanyoles, Javier Collado, per concretar els objectius d’aquesta iniciativa.L’habitatge és la base perquè les persones joves i les famílies facin comunitat als barris. I també és el principi per avançar en la nostra agenda urbana, per generar noves oportunitats i per créixer de manera sostenible assegurant l’accés a serveis bàsics educatius, de salut i de transport. Aquest és, per exemple, l’objectiu d’un altre projecte il·lusionant perquè implica avançar en la connexió de Balàfia amb el Secà. Parlo de la urbanització de la zona que hi ha entre els dos barris i que comptarà, de moment, amb 108 nous pisos, 38 dels quals de protecció oficial. Una assignatura pendent més de la ciutat que tirem endavant. És un clar exemple de col·laboració publicoprivada i preveu la creació d’una zona verda on es farà un camí de connexió dels jardins de Francesc Solana fins a la plaça dels Països Catalans. Alhora, es proposa fer una gran plaça, col·locar mobiliari urbà, plantar nombroses espècies d’arbres i instal·lar nou enllumenat. Un espai públic amable on afavoreixi la convivència.Que la resposta que rebem a les polítiques d’habitatge sigui tan bona, resulta encoratjador i indica que anem per bon camí. Us escoltem i les vostres necessitats es converteixen en les nostres prioritats. És l’essència de la política de proximitat, la que mira les persones de prop i fa seus els objectius de ciutat. Seguim.