La ciutat segura i cívica, un compromís col·lectiu

Respecte. Aquesta és la clau de la vida en comunitat. Partint del sentit més ampli de la paraula i arribant fins al més petit detall. Aquesta setmana he tingut el plaer de sentir, fent el pregó de la festa major de la Mariola, com una persona referent de la zona, la Maria Teresa Alés, recordava el barri de la seva infantesa i feia una crida al civisme. La Maria Teresa està des dels 16 anys darrere del taulell del negoci familiar i fa poc va rebre el premi a tota una vida dedicada a l’estanc.

És una dona forta i valenta, l’exemple que el petit comerç dels barris fa una tasca de cohesió i juga un paper fonamental en la vida en societat. I té tota la raó, el civisme és clau perquè simbolitza l’estima per l’entorn i l’orgull de ser d’on som. Per això hem arrencat els treballs del Pacte per al Civisme, perquè si totes i tots tenim cura de l’espai públic que compartim, estem cuidant a la vegada els nostres veïns i les nostres veïnes. A conseqüència d’això, ens sentirem més segurs. És complicitat i tranquil·litat el que ha aportat al barri de la Mariola el Centre Operatiu de la Guàrdia Urbana que tenim obert al Centre Cívic. S’hi han fet 24 atencions presencials i ja són més de 1.700 les actuacions de la policia de proximitat. Hi ha un abans i un després, és evident. I així serà també al Centre Històric. Hi obrirem al setembre un altre Centre Operatiu, però ja hem reforçat la vigilància a la zona amb una patrulla fixa i el suport de la Unitat Polivalent Operativa. Sabem, però, que no és només qüestió de presència policial perquè la seguretat és també una sensació. Una ciutat més il·luminada i més endreçada contribuirà, per tant, a sentir-nos segures i segurs.Les estadístiques ens diuen que només el 2% de la societat lleidatana afirma haver estat víctima d’algun fet delictiu. El nombre és baix, però treballem amb la voluntat de reduir encara més aquesta xifra, amb la mateixa determinació que el primer dia. Us he explicat en altres ocasions com ens poden ajudar a fer-ho les noves tecnologies i els sorprenents avenços que es donen constantment en aquest àmbit, especialment en matèria de prevenció. És a dir, detectant el perill abans que es faci efectiu. Per això, aquesta setmana hem engegat el procés per a la contractació del projecte d’implantació de tecnologia aplicada a la seguretat. Vam assumir-ne el compromís, el vam incloure al Pla Local de Seguretat i el materialitzarem a través d’un procediment innovador. Com ha explicat la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, requereix esforços, però promet resultats més adients que els obtinguts per les vies convencionals, ja que afavoreix la recerca de solucions adequades a cada realitat. Prioritzem la utilització de la intel·ligència artificial i altres eines avançades per actuar amb antelació. Més seguretat vol dir més control, n’hem de ser conscients.Al mateix temps que us prometo contundència, us demano implicació. Perquè la ciutat segura i cívica que volem requereix un pacte col·lectiu. Els 150.000 habitants que serem aviat hem d’estar compromesos amb Lleida.