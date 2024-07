De Lleida a l’Olimp

Creat: Actualitzat:

Saúl Craviotto m’envia les imatges de com desa la bandera de la ciutat de Lleida, ben plegada, a la motxilla que viatjarà a París amb el nostre piragüista que, amb aquesta, serà ja cinc vegades olímpic i acumula cinc medalles.

M’emociona que hi pensi i m’il·lusiona imaginar com la llueix mentre el públic l’ovaciona. Com a ell, he fet arribar la bandera i els meus millors i sincers desitjos a les altres 4 esportistes de la nostra capital que competiran als Jocs Olímpics: la judoka Ai Tsunoda, les nedadores Emma Carrasco i Paula Juste i l’atleta Berta Segura. Amb Miquel Travé, piragüista de la Seu d’Urgell, i Ferran Julià, nedador de Cervera, a qui animo també des d’aquí, formen la representació lleidatana més nombrosa des de Sydney 2000. A París, per tant, també es parlarà lleidatà. Quin orgull!Les Olimpíades són, segurament, la mostra més diàfana dels valors de l’esport. La constància, l’exigència i l’esforç es combinen amb la respectuosa competitivitat. L’objectiu és guanyar però no a qualsevol preu i sempre jugant net. Els i les rivals no deixen de ser companys i companyes que comprenen millor que ningú tant les llàgrimes del triomf com les de la derrota. Ens esperen, per tant, dues setmanes per gaudir d’un dels espectacles més sans i diversos del món. Milions d’ulls de tot el planeta miraran en la mateixa direcció i allà és on seran les lleidatanes i els lleidatans amb la bandera de la ciutat.La projecció que aporten les competicions de prestigi és, molts cops, incalculable. Ho estem comprovant amb la recuperació d’esdeveniments que situen la ciutat a escala regional europea, com l’arribada d’una de les etapes de la Volta a Catalunya que vam acollir al mes de març, amb la presència de tres guanyadors de les tres grans curses ciclistes internacionals. I el Lleida Llista passeja des de fa anys el nom de la ciutat per Europa com a equip destacat i amb una llarga i exitosa trajectòria en hoquei patins. Com ells, podríem fer llista d’equips, clubs i esportistes individuals que aporten reconeixements al nostre esport. Lleida, segona capital de Catalunya, ha ressonat arreu i això no deixarà de passar. Al contrari.La temporada esportiva que comença a la tardor certificarà que som ciutat ACB. Aquesta setmana hem aprovat al ple, i per unanimitat, el suport necessari de la Paeria perquè l’Hiopos Lleida jugui a la màxima categoria del bàsquet estatal, que és considerada la segona millor competició domèstica del món. Agraeixo la conformitat de tots els grups perquè implica que estem entenent l’oportunitat que tenim al davant. La marca Lleida rebrà un impuls definitiu a través del bàsquet, contribuint de manera cabdal a la ciutat saludable que estem construint i que presta una atenció especial també a l’esport de base, femení i inclusiu. La capitalitat esportiva de Lleida es projecta als Jocs, però es comença a escriure des dels espais públics i des dels nostres clubs. Per arribar a l’Olimp, la casella de sortida és la constància i la perseverança que ens encomaneu els i les esportistes de casa nostra setmana rere setmana, a cada passa, a cada salt, a cada braçada i a cada partit. Competir amb valors és una victòria. Ser als Jocs Olímpics de París és un triomf. El vostre talent i el vostre esforç valen or. Lleida està amb vosaltres.