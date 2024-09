Som-hi, Lleida!

Creat: Actualitzat:

El setembre marca nous començaments. Segurament, per l’efecte de l’inici de curs que totes i tots hem viscut o encara vivim amb l’olor del folre i del paper dels llibres recent impresos farcits de descobriments que, a primer cop d’ull, semblen indesxifrables però que, al final, significaran aprenentatges. L’arrencada de petits i joves barreja aquella mandra de deixar enrere les jornades caloroses sense horaris amb les ganes de rutina i d’ordre, amb l’emoció dels retrobaments.

Quan ens fem grans, l’estiu permet, d’alguna manera, compensar el deute de temps que acumulem amb les nostres famílies. Compartir lleure i confessions ens carrega d’energia i de propòsits. Al govern municipal, encetem el curs amb l’empenta i la il·lusió dels nous projectes i l’emoció de veure com es fan realitat els ja endegats. Agafem-nos fort perquè tenim feina i la farem amb la determinació de sempre, per fer de Lleida una millor ciutat i per consolidar la nostra capitalitat.Construïm sobre la base que hem bastit durant el primer any de mandat. Reforçada amb el nou govern a la Generalitat, presidit per Salvador Illa, que obre una etapa d’esperança a Catalunya. Estic convençut que estarà atent a les necessitats de tothom i que serà sensible amb Lleida. És moment, doncs, d’agafar embranzida com a país i com a ciutat. Commemorarem aquest esperit amb l’acte institucional d’una altra Diada nacional de Catalunya unitària a Lleida. I, sis dies més tard, donarem el tret de sortida al Pacte per la Convivència i el Civisme, en el qual treballa ja des de fa mesos el nostre comissionat, Carles Alsinet. El 17 de setembre tindrà lloc una jornada en la qual coneixerem el punt de vista de persones expertes i compartirem experiències per tal d’implicar-nos totes i tots en la cura de la ciutat i la promoció del respecte. Comptem amb vosaltres. La sessió és gratuïta i, per assistir-hi, us heu d’inscriure al web de tràmits de la Paeria. Complim, per tant, amb l’objectiu d’avançar en una ciutat més compromesa, més inclusiva i més empàtica. Fa gairebé un any que la tinenta d’alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, i un equip liderat pel doctor Antonio Ezquerra, treballen intensament en l’avantprojecte de la nova Ordenança Municipal de Civisme i Convivència. L’actual data del 2004 i, lògicament, requereix una feina exhaustiva d’actualització i concreció, d’acord amb les noves lleis i les noves realitats. Tenim previst sotmetre el document a l’aprovació inicial a finals d’any. És primordial per una Lleida que abraci la diversitat i prioritzi les relacions sanes entre les persones i amb l’entorn. L’espai públic hi contribuirà amb actuacions urbanístiques que canviaran el nostre paisatge i facilitaran nous punts de trobada. La tardor ens durà l’inici de l’Operació Rambla o la renaturalització del carrer Riu Ebre i de les avingudes de Doctor Fleming i de Flix. En matèria de seguretat, refermarem el nostre compromís amb el bressol de la ciutat, el Centre Històric, amb l’obertura d’un Centre Operatiu de la Guàrdia Urbana al barri, seguint la línia d’eficàcia demostrada a la Mariola. A la tardor arribaran també les nostres festes i la Fira de Sant Miquel i serà, de fet, una estació de canvis i il·lusions renovades. Balàfia acollirà, per exemple, la primera edició del Gamma, el nou Festival d’Art Urbà. Precisament, ben a prop d’on bullirà l’emoció del retorn de la ciutat a l’ACB. Al Barris Nord ens hi hem de trobar totes i tots per donar força a l’Hiopos Lleida, com també a la resta de clubs i equips lleidatans en la nova temporada. Serem més capital cultural acollint la Trobada Nacional de Ball de Bastons, que se celebrarà per primera vegada a Lleida i aplegarà una vuitantena de colles. I, reforçant la nostra rica gastronomia, ens preparem per jugar un paper destacat el 2025, quan Catalunya serà la Regió Mundial de la Gastronomia. Amb tot això i el que us anirem explicant, us encomanarem l’entusiasme per Lleida, per una capital que estima i que s’estima.