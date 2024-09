El futur és ara

Creat: Actualitzat:

Les persones tendim a percebre el futur com un horitzó llunyà. Especialment, quan som joves. A mesura que ens fem grans, ens adonem que el temps és un gran tresor que s’ha d’aprofitar. Les filles i els fills creixen davant dels nostres ulls però tota la vida els veiem petits. Fins i tot, quan arriba el moment que alcin el vol.

Els i les joves tenen tot el dret d’emprendre els seus propis camins i nosaltres, la responsabilitat de facilitar-los la ruta. No és senzill sortir de la zona de confort per emancipar-se i encetar, com totes i tots vam fer en el seu dia, un projecte propi, carregat d’il·lusions, de noves experiències i d’aprenentatges. Com a alcalde, vull que, a Lleida, aquest salt sigui una oportunitat viable i esperançadora, i que en cap cas suposi una quimera. Hem arrencat el curs polític amb una reunió del Comitè Estratègic de l’Habitatge, en la qual hem decidit tirar endavant noves iniciatives per augmentar l’oferta residencial accessible a Lleida. Per començar, hem escollit els solars de La Bordeta, de Balàfia i dels Mangraners que oferirem, en una primera fase, al nou govern de la Generalitat per tal de construir-hi fins a 250 habitatges de promoció pública, pensats per a l’emancipació juvenil i per a les famílies. Són finques que vam posar ja a disposició de l’anterior executiu. Estic convençut que el govern del president Salvador Illa, amb qui em reuniré el 4 d’octubre per tractar les prioritats en matèria d’inversions i l’agenda per a Lleida, serà sensible i empàtic amb aquest plantejament. Les novetats, però, no s’acaben aquí. L’Ajuntament de Lleida i l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana posarem a la venda 22 parcel·les per construir cases unifamiliars al barri dels Mangraners, a la zona de Torre Salses. També traurem a concurs dues finques municipals més, una al barri d’Instituts-Sant Ignasi i l’altra a La Bordeta, per fer-hi edificis plurifamiliars. Entre totes dues, s’hi podran arribar a aixecar una vintena d’habitatges més de renda lliure. I a la Mariola, hem decidit comprar cinc pisos inclosos en l’àmbit del Pla de Millora Urbana del barri per tal de col·laborar en el desenvolupament d’aquesta contundent actuació de transformació urbanística, econòmica i social de gairebé 25.000 metres quadrats. Tot plegat, s’afegeix a les iniciatives relacionades amb l’habitatge que ja tenim en marxa als Mangraners i al Centre Històric, l’espai més gran de la ciutat, que concentra el 95% del nostre patrimoni històric i artístic. Acabem de definir els objectius del nou Pla Integral, que prioritza la recuperació econòmica del barri antic a través del comerç local, la promoció turística, la millora de l’habitatge, dels serveis públics i dels espais verds, el foment de la sostenibilitat i l’eficiència energètica, la promoció de la mobilitat eficient i la millora de l’accessibilitat. Parlant del Centre Històric, us vull explicar la il·lusió que m’han fet algunes iniciatives que he tingut l’oportunitat de conèixer aquesta mateixa setmana. He visitat les obres del nou restaurant Tocata que obrirà aquesta tardor a la cruïlla del carrer Lluís Besa amb Llopis. Comptarà amb música en directe i està previst organitzar-hi esdeveniments culturals. A la mateixa zona, a la plaça d’Aurembiaix d’Urgell, un promotor lleidatà té previst obrir també l’antiga taverna Tricicle i treballa en el projecte d’un hotel boutique, d’unes 15 habitacions, en un edifici que s’està rehabilitant a la plaça de Sant Josep, tot just davant del tresor de Sant Llorenç.És engrescador veure com l’aposta pel Centre Històric s’escampa com una taca d’oli. El renaixement del bressol de la ciutat s’ha de basar en l’habitatge, sí, però també en la innovació, l’emprenedoria, els serveis i el lleure. En definitiva, hi hem de trobar oportunitats i tot el necessari per desenvolupar projectes de vida i establir relacions humanes sanes i diverses. Al cap i a la fi, fer barri és fer ciutat i no val a badar perquè el futur comença ara.