El món ens espera

El que cal és embranzida i espai per seguir creixent. En un sistema tan global i competitiu resulta clau, per tant, comptar amb una estratègia pròpia de desenvolupament econòmic, d’atracció d’inversions i de projecció exterior que reforci el nostre posicionament com a capital i ens obri a nous mercats i horitzons. Des de Lleida, contribuïm a moure el món.Teixir aliances és, precisament, un dels objectius de la primera Trobada del Cos Consular que celebrarem a La Llotja dijous que ve. A mitja setmana parlàvem de 27 països representats i ja n’hem afegit dos més a la llista. Hi seran presents, també, empreses i entitats de Lleida que explicaran i donaran a conèixer els seus projectes. Comptar amb una agenda pròpia i ampliar el radi d’influència econòmica és un pas valent però imprescindible per generar prosperitat i noves oportunitats. No podem quedar-nos aïllats i, per tant, hem de definir complicitats regionals, nacionals i mundials. Tenim una posició geogràfica extraordinària. Podríem dir que som a prop de tot arreu. Ens ho demostra Mercolleida, que aportarà a Costa Rica el seu coneixement i expertesa en les cotitzacions del sector porcí. Avui ja no n’hi ha prou amb dir que som referents en àmbits com l’agroalimentació, la bioeconomia, les noves tecnologies o la cultura. Ens hem de saber explicar i vendre des de la convicció que som excel·lents. No podem donar l’esquena a un món cada vegada més interconnectat i exigent. Per tot plegat, hem d’exercir el que es coneix com a diplomàcia econòmica, dotant-nos d’eines i marcant objectius. El primer, disposar d’una diagnosi acurada del teixit empresarial i el model productiu de la ciutat que ens permeti identificar els sectors a potenciar i a promocionar. Gràcies a la Cambra de Comerç de Lleida podrem sondejar quins mercats internacionals encaixarien amb les nostres companyies. Un altre instrument que ens donarà un impuls extraordinari per obrir-nos a nous reptes és l’Oficina d’Atracció d’Inversions, que presentarem durant la propera Fira de Sant Miquel. L’Invest in Lleida té com a vocació simplificar la burocràcia i assessorar projectes empresarials tant de fora com d’aquí. Serà cabdal per acompanyar l’emprenedoria i promocionar el desenvolupament de la ciutat. La posada en marxa del Consell Econòmic i Social, l’ampliació de 400.000 metres quadrats de sòl industrial al polígon el Segre i l’impuls de Torreblanca, el projecte de Ciutat del Transport i la projecció de Lleida com a capital universitària han de contribuir a enfortir l’atractivitat i la vocació d’internacionalització de Lleida. Però, per expandir-nos, cal que consolidem, al mateix temps, un espai econòmic comú amb el territori, la Catalunya Central i la Franja. I que establim sinergies i punts de col·laboració amb Barcelona i Tarragona, que ens permetin arribar a acords per potenciar la Fira o per donar sortida, a través del Mediterrani, a les nostres mercaderies. També amb Andorra. En aquest sentit, estem en contacte estret amb el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, per organitzar les primeres Jornades Hispanoandorranes, que tenen com a objectiu intensificar la cooperació institucional entre els dos països.Ha arribat el moment d’encetar una nova etapa i obrir-nos a noves dimensions. És hora d’explicar-nos però també de valorar-nos a nosaltres mateixos. Les lleidatanes i els lleidatans tenim molt a dir, molt per aportar i molt per aprendre. Tenim els coneixements, el talent i un tarannà i saber fer que ens obriran portes per establir aliances i traspassar fronteres. Del món a Lleida i de Lleida al món.