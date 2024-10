Creat: Actualitzat:

Estem compromesos i compromeses amb el Centre Històric. Ho he dit de moltes maneres i no em cansaré de repetir-ho: creiem en el present i en el futur del barri amb més passat de Lleida. Hi veiem llum i vida. Hi veiem joves i grans. Hi veiem totes les nacionalitats relacionant-se d’una forma sana i cívica. Hi veiem tecnologia i creació. Hi veiem oportunitats de tot tipus i per a tothom. I tot això que imaginem es va materialitzant. Em fa molta il·lusió explicar-vos nous projectes per al barri que, a la vegada, ens faran més capital. Us demano que us els mireu amb els nostres ulls per constatar que la transformació fa dies que ha començat. Seguiu llegint, que l’entusiasme s’encomana.

A les diferents iniciatives que ja hi ha en marxa, en sumem una altra que té un significat molt especial. Tenim una proposta sobre la taula per ubicar al Mercat del Pla un espai de treball. És un plantejament que han fet tretze entitats cooperatives, que s’han ajuntat sota el paraigua del projecte Aplec Cooperatiu, i que s’alinea perfectament amb els objectius que estem seguint per revitalitzar el nucli antic. Les cooperatives impulsores, que compten amb 160 socis i que tenen una trentena de treballadors i treballadores fixes, estan vinculades als àmbits de la cultura, la comunicació, l’educació, l’habitatge, els serveis lingüístics, el consum, l’alimentació, la producció audiovisual i els serveis socials. El projecte, que tenim previst licitar pròximament, preveu obrir diferents espais de treball compartit i sales obertes a la ciutadania, on s’organitzaran actes públics. Així, recuperem i donem vida a un dels edificis més emblemàtics de Lleida i propiciem que en doni als seus voltants.Ben a prop també hi estem promovent un viver d’empreses tecnològiques. Ho estem fent conjuntament amb les cambres de comerç de Lleida i d’Espanya. Aquest equipament, que s’aixecarà en un edifici de nova construcció entre els carrers Cavallers i Galera, estarà dotat de tecnologia puntera i de serveis d’intel·ligència artificial, amb impressores 3D o de realitat augmentada. Estem configurant un niu d’oportunitats. El Viver 4.0 estarà situat, precisament, davant de la Casa de Fusta, un edifici consolidat on 14 joves coworkers d’entre 18 i 35 anys desenvolupen els seus projectes. Estem en un moment on afloren molts projectes que tenim en marxa, molts dels quals de la mà amb la propietat privada. Estem molt satisfets, però sabeu que perquè el Centre Històric tingui més vida que mai necessita oferir més habitatge, més oferta comercial i noves activitats d’oci i culturals. Hem de fer que els joves i les famílies hi vinguin a viure. En aquest sentit, us puc dir que en els propers dies començaran els enderrocs dels edificis 34, 36 i 38 del Carrer Cavallers, que actualment estan deshabitats i declarats en ruïna i on s’acabaran construint 30 habitatges. Aquesta operació s’afegeix a les que tenim projectades a solars com el del costat del centre cívic de l’Ereta per fer-hi 11 immobles per a l’emancipació Juvenil. Mentrestant, n’hi ha d’altres que ja hem tancat. Des de principis de mes, sis joves ja viuen als pisos de lloguer municipals.Rebre sovint notícies positives acostuma a ser símptoma d’estar en la bona dinàmica. El Centre Històric, que es troba en ple procés de transformació, torna a ser un punt d’atracció. La celebració de les Festes de la Tardor i de l’Obert del passat mes de setembre, que van ser un èxit, també en són un altre indicador. Però sabem que no n’hi ha prou i que no ens podem quedar aquí. Encara que comencem a recollir els primers fruits, no ens conformem. Treballem, treballem i treballem pel nostre barri antic.