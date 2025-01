Ens hem portat bé

Creat: Actualitzat:

Quins nervis! Fins i tot els adults vivim aquesta vigília de Reis amb el pessic de l’emoció dels nens i les nenes. El record inesborrable del dia més esperat de l’any quan érem petits, es fa present avui contenint la inquietud de la canalla. Tinc una bona notícia: Melcior, Gaspar i Baltasar no es perdran de cap de les maneres la seva cita amb Lleida.

Els hem il·luminat la ciutat més que mai per marcar-los el camí i aquesta tarda, a partir de les cinc, arrencarà la festa de benvinguda a la plaça de Ramon Berenguer IV per escalfar motors mitja hora abans de l’arribada en tren de Ses Majestats. No sé si els Reixos s’esperen la gran celebració que hem preparat per sorprendre’ls. El que sí que tinc clar és que gaudirem intensament aquest vespre pels carrers de la nostra preciosa capital.Les magnífiques carrosses, que han estat exposades aquests dies al Cucalòcum, enfilaran la rambla de Ferran per la calçada de l’esquerra venint de l’estació. Imagineu-vos un seguici de més de dos quilòmetres, amb una dotzena de vehicles, més d’un centenar d’artistes.. i dansa, molta dansa! Enguany, prepareu-vos per ballar perquè hem incorporat a la comitiva diverses escoles de la ciutat que seguiran el ritme dels grups i les bandes de música. Serà una gran exhibició de talent lleidatà, un esclat de cultura popular. Evidentment, no hi faltaran els caramels. Se’n repartiran dues tones, amb l’ajuda dels Castellers de Lleida, i seran lliures d’al·lèrgens. I, com sempre, una mica de carbó per recordar-nos que hem de millorar.Quan els Reixos arribin a la Paeria, tindré l’immens honor de rebre’ls i lliurar-los les claus que obren totes les cases de la ciutat. Així podreu dormir tranquils confiant que Melcior, Gaspar i Baltasar, compliran els vostres somnis. Me n’heu confiat uns quants aquests dies, a cau d’orella. I, com l’any passat, totes i tots els qui tingueu ganes de saludar-los, podreu fer-ho al saló de plens de l’ajuntament de Lleida. Segur que les converses que mantindran els nens i les nenes amb Ses Majestats, seran dignes de ser escoltades. Potser els explicaran que coneixen a fons la feinada que impliquen els preparatius d’aquesta nit atrafegada perquè han assistit a alguna de les representacions de La Factoria dels Reixos, la gran producció que, un any més, ha estat un èxit. M’ha agradat molt veure com gaudíeu totes i tots. També els adults, confessem-ho. I no m’estranya, perquè, any rere any, el centenar de persones que fan possible l’espectacle se superen per enlluernar-nos a petits i grans. Veient tantes mirades brillants a la Llotja, resulta difícil no creure en la màgia.Vull agrair, ja d’entrada, la feinada de l’equip municipal de Festes, encapçalat pel regidor Xavi Blanco, i la tasca imprescindible que faran, aquest vespre, no només els i les artistes, també tot el personal de la Guàrdia Urbana, de Protecció Civil o dels serveis sanitaris que vetllaran perquè només la màgia ens sorprengui aquesta nit. Gràcies al Camarlenc, el patge reial que ha fet ruta aquests darrers dies recollint les vostres cartes per tots els racons de la ciutat. I un reconeixement per a forners i forneres, pastissers i pastisseres de casa nostra que treballeu amb dedicació fent deliciosos tortells de Reis per endolcir una jornada especial i molt nostra. Finalment, us vull donar les gràcies a vosaltres, lleidatanes i lleidatans, que heu posat el cor en aquestes festes. Us agraeixo la il·lusió, la col·laboració, la implicació, els suggeriments i les crítiques. En definitiva, la manera com heu sortit a gaudir del carrer i com us heu entregat a les més de 200 activitats de Nadal. Aquesta nit de Reixos, la ciutat brillarà de nou amb vosaltres. Estimats Melcior, Gaspar i Baltasar, a Lleida ens hem portat bé, molt bé. I, el que és més important, treballem per fer-ho millor.