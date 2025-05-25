Som Aplec, som Lleida
Paer en cap
L’espera és llarga però els dies d’Aplec es fan curts per molt que hi hagi qui no perdona ni un minut i aparca la son per un altre cap de setmana. Avui toca escampar per la ciutat, en cercavila, l’alegria d’aquesta festa tan nostrada que ja és patrimoni de Lleida.
És emocionant comprovar com anem creixent mentre imposem escarapel·les als penons. Des dels que s’estrenen fins als que n’acumulen 44, els anys que fa que un grup de lleidatanes i lleidatans, encapçalats per Manolo Calpe, van organitzar una caragolada al xoperal del riu. Expliquen que eren uns 300. Enguany arribem als 17.000 collistes. Perquè l’Aplec no envelleix. De fet, aquest és un dels secrets de l’èxit: la capacitat de reunir, edició rere edició, generacions diverses compartint taula, rialles i ritmes. Enguany, Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia i l’Aplec del Caragol és un dels millors exponents de la nostra essència culinària i cultural. Aquesta distinció ens dona una oportunitat única per fer brillar Lleida com a capital d’una gastronomia pròxima, arrelada, generosa i festiva. L’Aplec és una gran celebració col·lectiva que ens defineix i ens projecta al món. Vull agrair molt sincerament a la FECOLL l’esforç, la visió i la capacitat de renovació per construir la gran festa que ara tenim i que és un dels grans orgulls de Lleida. Aquest 2025 més que mai, han sabut créixer amb responsabilitat, amb un compromís ferm amb la qualitat i la seguretat, sense perdre el sentit d’hospitalitat que defineix els lleidatans i les lleidatanes. L’Aplec arriba a la xifra històrica de 121 colles i això implica treballar per oferir atractius i novetats. Enguany s’han impulsat canvis com la remodelació de la plaça central, la creació de nous espais, el control d’accessos o la gestió acústica del recinte. Tot això contribueix a fer de l’Aplec una festa encara més organitzada, segura i acollidora.
Des de la Paeria, hem repetit l’ampli dispositiu de prevenció que despleguem durant les festes destacades i que s’ha demostrat eficaç. Aquests dies, uns 70 agents de la Guàrdia Urbana han intensificat la presència i la vigilància als espais amb major afluència de persones i de vehicles. Als Camps Elisis s’ha instal·lat un punt Lila-Rainbow i hi han treballat els equips de Nits Q en el marc de la campanya 1000 Ulls Contra les Violències que, una vegada més, ha contemplat autobusos nocturns de franc amb parada a demanda. S’hi ha afegit el transport des de les penyes fins al pàrquing dissuasiu de Copa d’Or, que s’ha habilitat per suplir les places que ara ocupen les obres del nou pavelló efímer de la Fira. Us he explicat en algunes ocasions que serà l’últim del recinte actual i el primer de la nova Fira de Lleida. I allà, al nou espai, és on també estem pensant de planificar el futur de l’Aplec del Caragol, guanyant metres per acollir aquest creixement sostingut de la festa. Serà gràcies al desenvolupament urbanístic entre els barris de Cappont i la Bordeta, als terrenys de l’antiga Hípica. Amb una superfície de més de 110.000 metres quadrats, el nou recinte firal serà tecnològicament avançat, energèticament eficient i fàcilment accessible per acollir grans esdeveniments vinculats, per exemple, a la música o la gastronomia. El nou model firal ens ajudarà, també, a avançar en la transformació de l’actual feu de l’Aplec, els Camps Elisis, que recuperaran la centralitat com a gran parc per al lleure familiar. Abans de tot això, però, acomiadarem fins a l’any que ve l’Aplec del Caragol que el pregoner d’enguany, el periodista Artur Peguera, va definir com “una fàbrica de fer amics”. Us desitjo que gaudiu de les noves i les velles amistats, dels retrobaments i les abraçades, dels balls i les xerrades d’aquesta última jornada d’Aplec. Això sí, durant tot l’any, gaudiu de Lleida.