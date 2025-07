Lleida, amb llum pròpia

Creat: Actualitzat:

La llum no només serveix per veure-hi. Aporta seguretat, confiança i estima per l’entorn, omple d’encant els espais i convida a gaudir-los. Quan caminem de nit per carrers ben il·luminats, sentim que formem part d’una ciutat que ens cuida. Per això, des de la Paeria, treballem perquè Lleida brilli amb llum pròpia. I mai millor dit. Ha de ser una llum que acompanyi i que transformi, oferint confiança i benestar. Perquè una ciutat il·luminada és una ciutat viva. I Lleida ho és.

Al setembre iniciarem la renovació de gairebé 15.000 punts de llum amb tecnologia LED. Aquesta actuació, que executarem en un any, suposarà un abans i un després a la ciutat. El canvi serà absolut. Ho demostren els excel·lents resultats que hem obtingut als carrers on hem fet les proves. Els nous fanals que instal·larem seran d’última generació, amb una temperatura de color càlida per aportar confort i ens permetran ser més eficients. A més, incorporaran la instal·lació necessària per avançar en telegestió, comptar amb sensors intel·ligents i, fins i tot, hi podrem implantar càmeres i enllaçar directament amb la Guàrdia Urbana. Invertim 31,2 milions d’euros, amb actuacions que ens ajudaran a eliminar punts foscos i a restaurar prop de 300 quadres elèctrics. A més, aportarem bellesa a través de la llum. Ho farem reforçant la il·luminació ornamental de monuments i elements patrimonials tan estimats com la Seu Vella, el Palau de la Paeria, l’Arc del Pont, les esglésies romàniques de Sant Martí i Sant Llorenç o el Museu Morera. Així lluiran tot el seu atractiu tant de dia com de nit.

Sabem que el manteniment dels equipaments esportius és una prioritat per a molts i moltes de vosaltres. Per això també hi estem treballant. Gràcies al nou contracte de la llum, tenim previst fer arribar la tecnologia LED a 36 instal·lacions de la ciutat. Seran actuacions idèntiques a les que s’han realitzat al Barris Nord, al pavelló de Cappont i al Juanjo Garra. I se sumen al que ja contempla el Pla de Millora dels Equipaments Esportius, en el qual hem avançat aquesta setmana aprovant l’arranjament i impermeabilització de les cobertes de cinc poliesportius municipals: el dels Mangraners, l’Agnès Gregori de Balàfia, el Barris Nord, el pavelló de la Bordeta i a l’Onze de Setembre. Properament actuarem al terreny de joc del Gardeny i dels Mangraners, on també renovarem els vestidors.

Mantenir i fer lluir la ciutat ens interpel·la a totes i a tots. Us preocupa i ens ocupa. Per això, la de l’enllumenat és una de les inversions més importants que hem tancat, juntament amb el nou contracte de jardineria, que ja dona fruits, i el de la neteja, que estem treballant intensament perquè entri en vigor al gener amb totes les garanties. Us demano, un cop més, que us en sentiu corresponsables, que ens ajudeu a tenir cura de Lleida. Amb un espai públic cuidat, endreçat, bonic i ben il·luminat, no només viurem millor, també ens sentirem més segures i segurs. En aquest repte, el de la seguretat, tenim la sort de comptar amb una policia local efectiva i prestigiosa que enceta nova etapa. Josep Mallada és el nou intendent en cap del cos i assumeix el càrrec amb exigència i compromís. Té tota la meva confiança i un encàrrec molt clar: la proximitat. Que veiem els i les agents al carrer i hi puguem recórrer en qualsevol lloc i a qualsevol moment és essencial per al nostre benestar. La implicació i les complicitats es construeixen coneixent-nos pel nom i mirant-nos a la cara, tenint-nos a prop i sentint-nos propers i properes. Coneixent els problemes i buscant solucions amb efectivitat però també amb sensibilitat i amb empatia. I el nou intendent en cap ho sap i ho assumeix. Li desitjo molts encerts, perquè els seus també seran els nostres.