Obrim la Rambla
Paer en cap de Lleida
La Rambla Ferran, plena de racons i d’edificis que expliquen la història i la nostra identitat, és una carta de presentació de Lleida. Avancem per convertir-la en l’aparador d’una ciutat dinàmica i viva perquè hi puguin passar moltes coses. Aquesta setmana hem reobert al trànsit d’aquest elegant, emblemàtic i més que centenari passeig un cop acabades les obres de reurbanització que han tingut com a prioritat guanyar espai per a les persones i facilitar l’impuls econòmic d’aquest punt neuràlgic de la nostra capital.
Les obres de reurbanització, que formen part de l’Operació Rambla, són clau per afavorir la dinamització i la revitalització del barri de Noguerola i d’una part del Centre Històric i donaran continuïtat a la connexió entre el centre i Pardinyes a través del Districte de l’Estació.
Els treballs que s’han realitzat als últims mesos ens han permès disposar d’un gran i generós espai cívic, de plataforma única, per organitzar-hi nous esdeveniments. Tot s’ha aconseguit anivellant la calçada i ampliant les voreres del costat dels números parells, que és la porta d’entrada al Centre Històric pels carrers del Carme i de Cardenal Remolins. A la Rambla s’han plantat 35 arbres més d’una espècie molt similar als elegants i fascinants plataners, que contribuiran a generar nous espais d’ombra. També hi aportaran confort els 24 nous punts de llum que s’han instal·lat, les noves jardineres, les papereres i les marquesines que donaran aixopluc abans d’agafar l’autobús.
La Rambla serà parada imprescindible també per gaudir de l’oci i la cultura, amb el Museu Morera com a gran atractiu i amb una reserva patrimonial privilegiada que ens defineix com a lleidatanes i lleidatans. De fet, ja s’hi poden visitar, al número 9, les restes arqueològiques de les antigues adoberies medievals, que l’Ajuntament de Lleida ha adquirit recentment en propietat. Són de les més antigues de l’estat i de les que millor s’han conservat. Uns números més amunt també hi trobareu les de la Diputació de Lleida, amb qui hem treballat braç a braç per divulgar-les de forma conjunta. Cultura, patrimoni, comerç i gastronomia són eixos clau per dotar la Rambla d’una nova dimensió. En aquest sentit, les diferents iniciatives de promoció econòmica que hem posat en marxa ja estan donant els seus fruits. L’any passat, fins a 9 establiments comercials i de restauració van rebre ajuts per arrencar els seus negocis o per reformar-los en aquesta zona de la ciutat. Enguany, hem tret una nova convocatòria, que hem augmentat fins als 150.000 euros i que està oberta també a establiments de barris amb necessitat d’augmentar la seva oferta comercial. El llistat d’iniciatives no s’acaba aquí. Des de principis d’any, els emprenedors i les emprenedores es poden acollir al 60% de la bonificació de les taxes per obrir un nou negoci a l’àmbit de la Rambla Ferran. Estem al vostre costat i ho volem posar fàcil.
Treballar per millorar els espais públics de la ciutat i tenir-los en bon estat, com hem fet amb la Rambla, és una prioritat del nostre govern municipal. Durant aquest mes d’agost, coincidint amb la disminució de l’activitat per vacances, hem aprofitat per executar obres de pavimentació i de manteniment en diferents carrers de Lleida. Així ho estem fent, també, en equipaments com el cementiri municipal i en centres escolars. Soc conscient i comprenc que puguin generar molèsties.
En aquest sentit, us agraeixo la comprensió i la paciència pels inconvenients que puguin causar els treballs, que al mateix temps són necessaris per garantir una major seguretat i comoditat en els desplaçaments a peu o amb vehicle. Estem preparats per encarar la represa i l’entrada al nou curs amb tota la il·lusió per seguir transformant la nostra ciutat. El mes de setembre arrenca amb més força que mai. I per això, espero i desitjo retrobar-me amb vosaltres per escoltar-vos i afrontar tota la feina que tenim al davant.