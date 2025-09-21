La tardor és optimista a Lleida
Paer en cap de Lleida
Els carrers s’omplen de rialles de complicitat, els establiments llueixen les seves excel·lències i les entitats s’expliquen i s’impliquen. L’Obert del Centre Històric fa brillar aquest cap de setmana el nostre nucli antic, que desplega tot el seu potencial per oferir-se a les lleidatanes i els lleidatans. La de l’Obert és una història de compromís amb el barri i, per extensió, amb la ciutat. És una mostra dinàmica i clara del que som i del que podem ser. La tardor s’acosta optimista i, amb ella, arriben a Lleida projectes tan ambiciosos com il·lusionants.
Encetem el nou curs polític amb ganes i amb les prioritats ben definides. Tinc, en aquest sentit, bones notícies per explicar-vos. Començo per l’economia que és, al cap i a la fi, la mare de tots els ous. Hem aconseguit els objectius del Pla de Sanejament de la Generalitat. Què vol dir això? Doncs que tindrem major capacitat financera, a la vegada que guanyarem agilitat en la tramitació. Per entendre’ns: fins ara, havíem d’esperar que ens autoritzessin la despesa. Gràcies a una gestió exemplar, ara podem actuar sense autorització prèvia. Ens dotem, així, dels recursos suficients i necessaris per continuar amb el procés de transformació de la ciutat.
Una de les prioritats que vertebra l’acció del govern municipal és l’habitatge, responent a la preocupació que compartim. Actualment a Lleida s’estan construint gairebé mig miler de pisos i més d’una vuitantena són de protecció oficial. Es nota que hi ha moviment i això és bo. Una de les actuacions més destacades és la que està tenint lloc als Mangraners, amb més d’un centenar d’habitatges de lloguer assequible. I en vindran més mentre, alhora, preparem projectes per als estudiants de la UdL que han d’instal·lar-se a la ciutat. Des de l’inici, hem insistit que el benestar de les famílies i l’emancipació juvenil marquen les nostres passes. Per tant, complim. Estem, a més, eliminant traves burocràtiques per agilitzar els projectes. Després de reclamar-ho, la construcció d’un edifici a Lleida ja no requerirà un informe de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. L’afectació de l’Aeroport d’Alguaire endarreria entre tres i quatre mesos la tramitació de les llicències. Un temps que ara ens estalviarem. Calculem que se’n beneficiaran uns 130 projectes cada any. Paral·lelament, sabeu que acompanyem, a través de l’oficina Invest in Lleida, les iniciatives que pretenen invertir a la ciutat, facilitant-los les gestions de tots els àmbits. Ara mateix tenim entre mans 19 projectes que preveuen una inversió de 116 milions d’euros. I encara podem afegir la rapidesa que aportarà la nova ordenança d’impuls econòmic, que tenim pràcticament enllestida, a projectes d’interès local.
Estic també satisfet d’explicar-vos que estem a punt de desencallar el desenvolupament d’una àrea d’activitat empresarial que serà un revulsiu absolut per a Lleida. Aquesta setmana s’ha publicat la declaració ambiental del nou polígon de Torreblanca. És una de les últimes passes que faltaven perquè es faci realitat una reivindicació històrica que resultarà transcendental i ens consolidarà com a referent industrial a Catalunya.
Com veieu, a Lleida tenim molts motius per ser optimistes. I treballem sense descans per aconseguir que percebeu totes les millores que estem implantant. A nivell de seguretat, hem aprovat la licitació de la millora tecnològica de la Guàrdia Urbana, que ens permetrà avançar a prevenir els delictes abans que es produeixin. Pel que fa al civisme, ben aviat podreu adherir-vos al Pacte que anirà acompanyat de la nova ordenança. Hem de conviure amb cordialitat i tolerància, seguint unes normes de respecte per les persones i l’espai públic. Això ha de ser un compromís de totes i tots.
I així, amb alegria i civisme, és com viurem, n’estic segur, unes Festes de la Tardor fantàstiques mentre estrenem Mos, el nou format de la Fira de Sant Miquel. Però això serà ja la setmana vinent. Realment, la tardor és vibrant a Lleida!