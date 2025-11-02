Estimem Lleida
Paer en cap
Una persona escombra l’entrada de la botiga mentre intercanvia un bon dia cordial amb tothom qui passa. A prop, hi ha qui passeja el gos i en recull els excrements, com ha de ser. Una senyora gran, carregada, s’ha quedat sense seient a l’autobús, però el noi s’aixeca i li cedeix el lloc. Ella li agraeix amb un somriure d’aquells que alegren el dia. Són gestos petits i actituds senzilles que ens defineixen i fan la vida més agradable.
A casa i a l’escola ens van ensenyar que el respecte és la base de qualsevol relació, que tenir principis és el que ens fa ser persones. El civisme és una manera de viure, de conviure. Necessitem recuperar i enfortir aquests valors. Lleida ha de ser on totes i tots fem equip.
Cuidar Lleida és cuidar-nos a nosaltres. És entendre que l’espai públic també és casa i que, per avançar de veritat, hem d’anar de bracet sense deixar ningú enrere. Aquesta setmana hem presentat la Carta de Valors i l’inici de les adhesions al Pacte per la Convivència i el Civisme. És un acord de ciutat per estimar Lleida. Ens guien set valors: el respecte, la convivència activa, la generositat, la solidaritat, l’acollida, la inclusió i la sostenibilitat. A partir d’aquí, us escoltem. Al formulari que trobareu al web de la Paeria, podeu sumar-vos al canvi explicant què podeu fer per millorar la vida col·lectiva. Paral·lelament, l’equip encapçalat per la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, i el comissionat per al Civisme, Carles Alsinet, a qui agraeixo sincerament la seva dedicació, impulsarà accions com el servei de mediació comunitària per intervenir en conflictes o desavinences o la comunicació positiva per visibilitzar bones pràctiques i combatre rumors i notícies falses.
No permetrem que els missatges populistes o les publicacions que només busquen visualitzacions acabin, des de l’odi i les especulacions, abocant-nos a una societat fracturada. Lleida és diversa, acull persones de més d’un centenar de nacionalitats i aquesta diversitat ens aporta riquesa.
El civisme és un dels màxims desafiaments de la nostra societat. Per això vull ser clar: Lleida és cosa de totes i tots. Com a govern municipal, assumim la part que ens toca. Per exemple, doblant la inversió en jardineria o destinant 300 milions d’euros al contracte més important de la història, el de neteja i recollida de residus, que entrarà en funcionament l’any vinent. Però no servirà de res sense corresponsabilitat. Perquè si tenim drets també tenim deures. El pacte anirà acompanyat d’una nova Ordenança Municipal de Civisme que contempla un augment de les sancions per a les persones que incompleixin les normes. Volem una ciutat tolerant i inclusiva. Lleida és capital d’acollida i de cures. Lleida és solidària. Convé recordar-ho especialment en dates com la d’avui. Un 2 de novembre del 1937, la ciutat va viure un dels seus capítols més dramàtics. Fa 88 anys del bombardeig al Liceu Escolar, que va causar la mort de centenars de persones, la majoria infants, i va destruir el símbol més visible de la renovació pedagògica i del progrés. Avui retem homenatge a les víctimes i als i les supervivents i honorem el dol col·lectiu que la ciutat sencera va viure per la cicatriu que es va quedar per sempre al cor de moltes famílies. Per això, renovem el compromís amb la pau i el diàleg. També amb la nostra història i amb el llegat de les persones que ens han precedit. Com el d’Antoni Vives, alcalde de Lleida durant la Segona República. L’hem homenatjat aquesta setmana, amb motiu de Tots Sants, dignificant la seva tomba, que passa a ser un altre dels punts per al record al Cementiri de Lleida. M’ha agradat especialment escoltar la seva neta, la Montse, que ens va explicar que l’alcalde Vives trigava una hora per arribar a la Paeria des de la plaça de Sant Joan. I per què tanta estona per una ruta tan curta? Doncs perquè s’aturava a parlar amb tothom. Aquest és un dels grans privilegis de ser alcalde, poder conversar amb vosaltres. Gràcies.