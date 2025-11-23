Lleida és cultura
Paer en cap
La cultura és determinant per generar oportunitats i obrir-nos al món. Apostar pel pensament crític és un acte tan necessari com revolucionari. A Lleida ho tenim clar. En dos anys hem doblat l’oferta cultural i hem aconseguit incrementar el públic en un 29 per cent, arribant a superar les 400.000 persones. Amb constància, atraiem nous públics i ens obrim a noves disciplines. Fins i tot esdeveniments consolidats que porten el món a Lleida, com el JazzTardor, tenen encara capacitat de sorprendre’ns. El nostre objectiu és que la cultura no es quedi només tancada a les sales i arribi a cada racó de la ciutat i del país.
Ens inspiren creadores i creadors com Benet Rossell, present a l’espai públic amb tres obres: Una salut de ferro, L’Ametlla com balla i L’Arbre Paer. És patrimoni que ens parla de coses tan importants com la identitat, les tradicions, la salut i la convivència entre cultures. Com a institució i com a societat, tenim el deure i la responsabilitat de preservar els valors i l’obra de persones que, com Rossell, han deixat empremta. Va néixer a Àger però va tenir una relació molt estreta amb Lleida. Tant, que va deixar reflectida al testament la voluntat de donar part del seu fons artístic i documental al Morera. Un gran honor que hem materialitzat aquesta setmana, amb un dels llegats més rellevants que ha rebut la ciutat en l’àmbit de l’art contemporani. Expresso de nou el meu agraïment més sincer a Cristina Giorgi, la seva vídua, que ha fet realitat la voluntat de l’artista. Creadors tan únics com Benet Rossell no moren mai del tot. La seva obra ens inspira per sempre.
Com ho fan, en les lletres, Josep Vallverdú i Màrius Torres, que donen nom als Premis Literaris que acabem de lliurar en una magnífica gala a la nau central de la Seu Vella. Vetllades com aquesta ens alimenten l’ànima i ens posicionen com a capital que creu en si mateixa i es projecta al món. Any rere any, amb aquesta gran celebració, sentim orgull de ser d’on som. Perquè això passi, hi ha un element imprescindible: el català. És la llengua que ens explica i ens diferencia.
A Lleida, a més, tenim un accent propi que ens fa singulars i n’hem de presumir. El català, i especialment el nostre, el nord-occidental, el lleidatà, ens atorga una personalitat que no hem de perdre. Al contrari. Cal que el preservem i en promoguem l’ús. El compromís amb la llengua és el compromís amb la identitat. Aquesta setmana, amb la visita del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, hem fet oficial l’adhesió de la Paeria al Pacte Nacional per la Llengua. Som pioners en l’impuls del català, amb un Pla d’Ús que avança sense aturador. Perquè creiem en el lleidatà com a generador d’oportunitats, crearem una unitat de política lingüística municipal. Serà una eina que complementarà les accions que tenim en marxa. El català tindrà també seu pròpia amb la conversió de l’antiga Escola Cervantes, al cor del Centre Històric, en la Casa de la Llengua.
La literatura i, per tant, la lectura són bàsiques per a la llengua. Per això, també treballem en nous espais que ens impulsin a llegir i a gaudir de la cultura. Un d’ells serà el Xalet dels Camps Elisis. A la primavera iniciarem la recuperació de l’esperit noucentista d’aquest cafè teatre, coincidint amb el centenari de la seva construcció. És un dels edificis més emblemàtics dels Camps Elisis i tornarà a ser punt de trobada dels amants de la cultura amb un entorn inspirador i tranquil on els sons de les fonts i la natura ens retornaran al 1926.
I estem centrats, també, a fer realitat la nova Biblioteca de Joc de la Bola, que serà un pol d’atracció cultural i un espai per fer vida col·lectiva.
Amb la cultura pensem, aprenem i ens emocionem. I això passa perquè les persones tenim universos comuns i som capaces d’empatitzar i de nodrir-nos del que aporta la diferència. Us animo a refermar el compromís amb la creativitat artística i amb el català. Són imprescindibles en una societat amb criteri, lliure, culta i feliç.