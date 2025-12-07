A taula, porc de Lleida
Paer en cap
Vull compartir amb vosaltres un missatge de confiança i orgull. A Lleida tenim la sort de comptar amb un sector porcí que és referent, amb empreses i ramaders que treballen cada dia amb rigor, innovació i respecte per la qualitat. Els nostres productes són segurs, saludables i de proximitat, fruit d’un esforç col·lectiu que ens situa entre els millors. Consumir carn de porc lleidatana és molt més que un plaer o un hàbit alimentari: és donar suport a la nostra economia, als nostres productors i a un model que garanteix seguretat i benestar.
Som un territori líder i, com a ciutadania, hem de donar exemple confiant i fent bandera d’aquesta excel·lència. Us animo a continuar apostant pel que és nostre. El sector, que passa per uns moments complicats, ens necessita ara. Per tant, més que mai, tant a casa com a l’hostaleria, posem a taula carn de porc lleidatana.
La detecció en els darrers dies de casos de Pesta Porcina Africana en senglars a Collserola pot generar inquietud, però hem de tenir clar que és un assumpte exclusivament de salut animal i no de seguretat alimentària, ja que és impossible que es transmeti la malaltia a les persones. No hi ha transmissió a les granges i els productes que arriben al mercat són sans i saludables. Per tant, tranquil·litat, responsabilitat i seny per seguir les indicacions de les autoritats. Agraeixo a la Generalitat l’actuació àgil i contundent, així com la informació constant. De fet, la detecció precoç confirma que el sistema funciona a la perfecció. Som fiables i els nostres socis comercials ho saben. El nostre sector és considerat de màxim interès per a importadors de més de 130 països. N’hi ha molts com la Xina, que tenen protocols amb Espanya per a limitar la restricció d’importacions a les zones afectades. Això beneficia Lleida. El que ens toca fer és informar amb total transparència els governs i importadors internacionals i treballar de manera conjunta amb ells. La nostra major garantia és la professionalitat dels ramaders i ramaderes, veterinaris i veterinàries i el rigorós model de bioseguretat i sanitat animal, que ens converteixen en referent internacional.
Si ho som és gràcies també a estructures sòlides com Mercolleida, que s’ha demostrat que és molt més que una llotja: és un espai de confiança, de diàleg i de responsabilitat. Aquesta setmana, conjuntament amb les principals empreses del sector, hem hagut de prendre una decisió difícil: ajustar els preus del porc amb baixades importants. És una mostra de maduresa que pretén garantir que no s’aturi el sacrifici d’animals i donar oxigen als escorxadors, que han de tenir marge per col·locar a la resta d’Europa la carn que no poden exportar en aquests moments a tercers països. Quan hi ha una crisi, no podem mirar cap a una altra banda. Hem de ser valents, prendre decisions i treballar junts.
Però el futur del sector porcí no depèn només dels preus, es basa també en la confiança que hi dipositem. Què podem fer? Doncs seguir gaudint amb tot el convenciment del ventall de productes que ens dona el porc. Com sempre o una mica més. La nostra complicitat és clau perquè es mantingui o augmenti el consum. Comprant carn de porc defensem valors com l’esforç, la tenacitat i la dedicació de moltes persones i famílies del nostre entorn immediat. Com a alcalde de Lleida i president de Mercolleida, estic profundament compromès amb el sector primari, amb la dignitat del treball de tanta gent que garanteix alimentació de qualitat i fiable dins i fora de les nostres fronteres. El futur del sector porcí és el futur de Lleida: confiem-hi, defensem-lo i posem-lo a taula amb orgull.