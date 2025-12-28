Lleida, la il·lusió que ens uneix
Paer en cap
Quatre dies mal comptats i comencem un nou any. Al govern municipal ho fem amb il·lusió i amb força. És motivador veure que Lleida millora. Hi ha projectes que ja són visibles però, evidentment, n’hi ha d’altres que ens esperen i el 2026 els farem realitat. Us convido a mirar l’any nou amb optimisme i amb esperança. És així que farem una ciutat més justa, més verda, més segura i més pròspera. Us asseguro que continuarem treballant amb passió i compromís.
Lleida és viva, amb talent, amb cor i amb ganes de créixer. Ara que estem a punt d’acomiadar el 2025, us vull agrair la implicació amb la ciutat en aquest darrer any, que ha estat de progrés. L’acabem amb dues bones notícies que fructificaran en els pròxims mesos. La primera, l’adjudicació del nou contracte de neteja i recollida de residus que incorpora importantíssimes millores que es notaran i molt a l’espai públic. La formalització es produirà durant el primer trimestre de 2026, però hem treballat de valent per accelerar al màxim tots els procediments. L’altra, ja la coneixeu, és un molt bon regal de Reis que hem rebut abans d’hora: la Generalitat ha seleccionat el nostre Centre Històric com a beneficiat en el Pla de Barris. Aquesta transformació s’afegeix als projectes per a la Mariola, a través del Pla de Millora Urbana, i les actuacions valorades en 20 milions d’euros que durem a terme, gràcies a l’ajuda de l’Estat, als barris de la primera corona, beneficiant directament 48.700 lleidatanes i lleidatans.
El 2025 també hem posat en marxa del Pacte per la Convivència i el Civisme i ens hem venut a l’exterior amb l’estratègia de diplomàcia econòmica. En aquest sentit, hem aprovat per unanimitat una eina pionera, l’Ordenança d’Impuls Econòmic per a projectes d’interès estratègic local, que permet escurçar a la meitat els tràmits municipals de creació o ampliació de projectes empresarials d’alt impacte. Hem aconseguit que Fira de Lleida tingui nou pavelló i hem portat a terme la renovació de Sant Miquel. Enguany que Catalunya ha sigut Regió Mundial de la Gastronomia, hem fet valdre la cuina de casa. Darrerament i de forma especial, els productes derivats del porc, de qualitat garantida, que us animo a continuar consumint amb més consciència que mai per donar suport a un sector que passa per moments complicats. I tot plegat, en català, evidentment. El 2025 hem presentat i avançat substancialment en el Pla d’Ús de la nostra llengua per a la igualtat d’oportunitats i com a eina d’integració, posant l’accent en el nord-occidental, el lleidatà, el que ens fa ser com som.
Tota aquesta feina només té una prioritat: el vostre benestar. És també per això que tindrem els pressupostos més grans de la història, ja us n’he parlat. Preveuen, per exemple, més de 7 milions en polítiques d’habitatge. De fet, us he de dir que estem avançant per sortir de la tensió residencial en un any i mig aproximadament. És una fita importantíssima. I anirem al detall amb petits canvis que transformen el dia a dia impactant sobre la quotidianitat. Tanquem l’any, per exemple, deixant pràcticament enllestides les obres a Balmes i a l’avinguda de Rovira Roure com també al carrer Hostal de la Bordeta. En aquest àmbit, l’any vinent abordarem, per exemple, la millora de les voreres de Pius XII, Pi i Margall, Rosa Parks i l’entorn de Xavier Puig Andreu i al barri de Pardinyes. Sobre projectes en perspectiva, també m’agradaria destacar la primera edició del Congrés Dones que Mouen Ciutats, que viurem l’octubre de l’any que ve. Serà una cita rellevant sobre els principals reptes de l’agenda feminista global i amb una mirada a la vegada local i internacional.
No hi ha a Catalunya cap ciutat amb tantes ganes de fer coses com Lleida, que és i ha de ser, vull deixar-ho molt clar, una ciutat acollidora i justa. Hem de fer el camí totes i tots de bracet, sense marginar ni discriminar i atenent les persones que ens necessiten. Segur que el 2026 serà un any per recordar. Comptem amb vosaltres. Que tingueu una feliç entrada a l’any nou.