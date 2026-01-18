Passió per Lleida
Paer en cap
Sempre m’hi trobo bé a l’Horta i no només pel paisatge, que també. És l’acollida, el tracte directe i sincer de les persones que et fan seu a la primera visita. Acabem de viure les festes de Sant Antoni, i és en aquest marc que hem lliurat, un any més, els Premis Horta. Els guardonats i la guardonada tenen, almenys, una cosa en comú: la passió. La de Llorenç Saura ve de família. El seu pare era una persona entranyable i implicada en Lleida.
Ell, per trajectòria i valors, és una referència indiscutible a la nostra Horta. Com Marina Pifarré, una dona lluitadora, enamorada de l’anella verda que abraça la ciutat. I, per a passió, la de Francisco Melendres i Pere Escudé que, amb tota la il·lusió del món, han obert el Celler de Sanui. Si hi aneu, gaudiu dels productes però també de com els expliquen i aixequeu el cap per mirar un horitzó i unes postes de sol que no oblidareu.
L’Horta és prioritària per al govern municipal i estem fent passos importants per garantir-hi el progrés i la qualitat de vida. Des de l’inici del mandat, hem avançat en molts àmbits. Un d’ells, la seguretat. Vam crear la patrulla de l’Horta de la Guàrdia Urbana que ha facilitat que les veïnes i els veïns estableixin vincles de confiança amb la nostra policia. A nivell tecnològic, acabarem la implantació de les 40 noves càmeres. A la vegada, hem millorat els punts de recollida de residus per combatre els abocaments incontrolats. Que la nostra anella verda disposi d’unes bones infraestructures ens ocupa i ens preocupa.
Aquest any invertirem 650.000 euros en la millora de camins i, en mobilitat, aquest govern ha posat en marxa tres noves parades de transport a demanda a les partides de Grealó, Quatre Pilans i la Plana del Bisbe. El mes vinent, el veïnat de l’Horta comptarà amb targeta de resident per tal d’aparcar els seus vehicles al nucli urbà, tal com vaig anunciar.
L’amor a la terra i la preservació de l’activitat agrària aportant-hi innovació són senyes d’identitat de l’Horta. I potser aquesta tradició és l’arrel de l’esperit de treball que caracteritza les lleidatanes i els lleidatans. Ho demostren cada dia les persones que aixequen les persianes dels nostres comerços. Els vull reconèixer la feinada ara que hem acabat festes i han començat les rebaixes. La intensitat d’aquests dies, combinada amb els diumenges d’obertura, signifiquen un esforç i una dedicació que és d’admirar. Per les dades que ens arriben de la Federació de Comerç, durant la campanya de Nadal i Reis, a les zones de major concentració comercial s’ha registrat un increment de vendes que va del 2,5 al 3,5 per cent, recuperant un nivell que s’havia perdut en els darrers anys. Me n’alegro molt. I estic especialment satisfet també de la gran participació que, un any més, ens deixen les festes a Lleida.
Alguna vegada us pregunteu on van a parar els nostres impostos? Doncs un exemple són els 800.000 euros invertits en la dinamització del Nadal a Lleida.
Més de 105.000 persones han pres part en les activitats organitzades tant per la Paeria com per les entitats de la ciutat i molta més gent ha ocupat els carrers de Lleida per gaudir de la nostra oferta cultural, comercial i turística.
No vull acabar avui sense recordar dos persones molt vinculades tant amb el comerç de Lleida i el retrat de les emocions, en Josep Porta, com amb la vida esportiva i cultural de la ciutat, en Jaume Vilella, expresident del Sícoris i del Cercle de Belles Arts. Ens han deixat dos grandíssims lleidatans però la seva empremta els mantindrà ben presents.