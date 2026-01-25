La Lleida que compartim
Paer en cap
Visitar els barris és una de les maneres més efectives i agradables d’entendre què és realment una ciutat. Aquesta setmana, a la Bordeta, he pogut veure de primera mà com ha quedat la reforma del carrer de l’Hostal. He conegut el Sergi, que acaba d’obrir-hi un establiment, i amb ell hem conversat sobre el seu negoci. El comerç de proximitat és bàsic per donar vida als carrers.
Perquè les transformacions no són només urbanisme, són oportunitats de créixer i avançar. Per això, l’espai públic és al centre de l’acció municipal.
I de la Bordeta, a Pardinyes. El Joel i l’Aiko em van escriure perquè visités l’Skatepark i allà vam parlar de com podem millorar les pistes. Ja ens hem posat mans a la feina. En aquest barri, a més, canviarem 900 punts de llum. Com a la resta de la ciutat, les bombetes passaran a ser de tecnologia LED i s’instal·laran nous fanals per eliminar punts foscos. La setmana vinent, visitarem Balàfia per tal de detectar-hi també les necessitats. Com sabeu, estem dedicant alguns vespres a recórrer cadascun dels barris de la ciutat i explicar a les veïnes i els veïns les actuacions que preveiem fer de manera imminent per millorar l’enllumenat públic, així com recollir suggeriments i propostes. Els resultats del nou contracte, que ens permetrà renovar prop de 15.000 punts de llum, ja es comencen a veure. A finals de l’any passat, vam començar instal·lant 36 nous fanals a l’avinguda de Prat de la Riba i canviant més d’un miler de llumeneres a Ciutat Jardí. Més llum és més seguretat.
Aquest 2026, augmentarem un 10% la inversió en l’espai públic. I aquí, és tan important planificar com pensar en el present. El nou contracte de neteja, el més alt de la història de la ciutat, serà un salt important. Però a la vegada són essencials petites actuacions que generen grans impactes. Per exemple, les noves papereres de l’Eix Comercial. Aquesta setmana hem començat ja a canviar totes les antigues, una seixantena, i a instal·lar-ne unes quantes més de les que hi havia. El model nou porta incorporat l’escut de Lleida i lluirà alhora a la Rambla de Ferran. Veure el mobiliari urbà en bon estat és imprescindible a nivell d’imatge, però també ha de convidar al civisme. Entre totes i tots, l’hem de conservar. Treballem també per augmentar el confort a les parades dels autobusos i ja haureu vist circular els tres vehicles nous cent per cent elèctrics. Suposen un pas endavant important en el compromís amb una mobilitat més sostenible, eficient i respectuosa amb el medi ambient perquè substitueixen vehicles antics de gasoil i permeten reduir emissions contaminants, soroll i impacte ambiental. Ara mateix, tenim 52 vehicles a la flota i gairebé el 50% compta amb etiquetes ambientals sostenibles. Estem en procés de definició de la nova xarxa d’Autobusos de Lleida, que ha de ser més eficient, clara i accessible, adaptada a les necessitats reals que teniu.
Respirar millor passa també per comptar amb una ciutat més verda. Precisament la setmana entrant arranquem una nova campanya de plantació. En el que portem de mandat, ja seran més de 2.800 arbres nous i prop de 21.000 flors o plantes arbustives i aromàtiques. Entre les actuacions previstes, hi ha la reforma integral dels parterres de la Rambla d’Aragó. Aquesta mateixa setmana, ha visitat l’espai la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, amb l’equip tècnic, per tal de planificar una actuació que volem tenir a punt al maig. És evident que la plantació que s’hi va fer no s’ha adaptat bé a l’espai i, per això, redefinirem completament la jardineria en aquesta zona, incloent-hi mesures de protecció per evitar que es trepitgin.
No vull acabar sense unir-me al condol més sincer per les víctimes dels accidents ferroviaris i dels aiguats i vull expressar també el meu suport a les persones afectades. La que tanquem ha estat una setmana realment difícil i marcada pel dolor.