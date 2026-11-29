Records des de Lleida
Alcalde de Lleida
Fa més de 150 anys, cada 5 de gener, els infants de Lleida s’aplegaven davant d’unes figures de pedra que representaven els Reis a l’antiga església de Sant Joan. Les figures es guarnien per a l’ocasió i els més petits hi acudien per agrair de forma anticipada els regals que rebrien aquella nit.
M’imagino l’emoció que devien tenir aquells infants, que segurament no era gaire diferent de la que molts de nosaltres sentim quan esperem l’arribada de Ses Majestats. Lleida ha canviat molt des d’aleshores. Però una de les coses més boniques de la nostra capital, en ple procés de transformació, és la capacitat d’evolucionar sense perdre les arrels. Enguany, gràcies a la iniciativa de l’Associació Reis Mags, amb l’Òscar Caberol al capdavant, recordarem aquella antiga tradició de Sant Joan penjant, a la mateixa església, una imatge que reprodueix l’adoració dels Reis. Serà una manera de preservar la nostra memòria col·lectiva i de contribuir a crear nous records en una campanya de Nadal que estic segur que tornarà a ser màgica.
Aquest divendres, en l’encesa de llums, hem tornat a aturar-nos per contemplar el nou videomapatge, amb personatges molt nostres que ens conviden a descobrir Lleida amb ulls d’infant. Recomano de tot cor que el veieu. Hem volgut que la nostra ciutat sigui, novament, la gran protagonista d’aquesta història i que la capacitat de sorprendre’ns ens acompanyi durant les pròximes setmanes. Per això, també us proposo que estigueu atents al calendari d’Advent amb clàssics del nostre imaginari nadalenc que anirem desvelant a partir de dimarts a través dels diferents canals de comunicació. Durant aquesta campanya, tindrem ocasió de viure noves experiències, com el concert a la llum de les espelmes que oferirà la Camerata Granados a les escales de la plaça de Sant Joan, i tornarem a endinsar-nos en la màgia de la Factoria dels Reixos, una producció pròpia que posa en valor el talent dels nostres professionals de les arts escèniques i que enguany ampliem amb dues sessions més. El Nadal ens convida a endinsar-nos en allò que tenim més a prop. És el que va saber fer al llarg de la seva trajectòria Joaquín Ureña, a qui dediquem l’exposició Pintar la vida. Les seves aquarel·les ens descobreixen la bellesa que s’amaga als llocs que freqüentem sovint. Una sensibilitat que també trobem en les petites escenes que, amb tanta dedicació, recrea l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, a qui vull agrair la seva tasca per mantenir viva la tradició. Enguany podrem gaudir, al pati del Palau de la Paeria, d’una exposició de diorames dedicats als Reis d’Orient.
Hem augmentat el nombre de llums i hem preparat una programació per omplir de llum, cultura i activitat tots els barris. Una aposta que vol contribuir a dinamitzar el nostre comerç i la nostra gastronomia, però també a fer dels carrers espais on trobar-nos i compartir el nostre temps.
Per aquest Nadal, hem volgut reivindicar també el significat de tornar a casa. En els propers dies arribaran a Lleida persones que han emprès els seus projectes personals i professionals en un altre indret. Amb algunes d’elles ens retrobarem en la tradicional trobada d’ambaixadors i ambaixadores. Són persones que projecten el nom i el talent de casa nostra i que encara que no visquin a Lleida, en continuen formant part. Hi ha moltes maneres de ser de Lleida i de portar Lleida. Aquest divendres, coincidint amb l’encesa de les llums de Nadal, hem celebrat el concert de cloenda de l’Any Viñes. Ricard Viñes va marxar de ben jove a París per formar-se i va fer del món el seu escenari. Més d’un segle després, la seva figura continua ben present a la ciutat. La seva trajectòria ens recorda que les arrels viatgen sempre amb nosaltres i que des de la distància prenem consciència de tot el que ens vincula a un lloc. I aquest lloc, que és Lleida, és des d’on guardem però també generem molts dels nostres records. M’agrada pensar que molts dels infants que aquests dies passejaran pels carrers de Lleida i que descobriran els personatges del videomapatge o que esperaran l’arribada dels Reixos estan construint, sense saber-ho, alguns dels records més bonics. Tal com ho feien aquells infants que, fa més de 150 anys, s’aplegaven a l’antiga església de Sant Joan i que ara recordem.