Algorismes assassins

Cada poc temps llegim als diaris o sentim als telenotícies que una dona ha estat assassinada per la seva parella. Hom s’assabenta que estaven en tràmits de separació per violència de gènere, i que ell tenia una ordre d’allunyament, però que els veïns el veien rondar sovint per la zona. En altres casos, per bé que hi havia hagut violència i denúncies, resulta que no hi havia cap mesura per protegir la dona, ni se li va oferir anar a una casa d’acollida.Quan una dona denuncia la seva parella per violència la policia acudeix i deté el “presumpte” i li fa passar la nit a la presó, a la víctima se li fan preguntes de l’estil: “L’agressor va emprar una arma (ganivet, bastó o similar) contra vostè?”, “L’agressor ha manifestat una conducta controladora?”.. Amb les respostes, la policia alimenta el programari del VioGén (Sistema de Seguiment Integral de Violència de Gènere. A Catalunya se’n diu “Violència Masclista”, que el nom també té la seva importància. Llei 5/2008), que determinarà si la víctima té risc de ser atacada de nou si retorna a casa. Així, l’algorisme del programa dirà si el perill és Extrem, Alt, Mig, Baix o Negligible i, segons el cas, la víctima rebrà protecció o no de la policia. Val a dir que no solament la policia hi confia, sinó també els jutges, a l’hora d’estipular mesures d’allunyament.L’algorisme que avalua les respostes ho fa amb objectivitat i sovint l’encerta. Però l’algorisme s’equivoca prou vegades. Segons dades del Ministerio, en revisar judicialment 98 homicidis masclistes analitzats amb VioGén, s’ha trobat que 55 dones havien estat avaluades com de baix risc.Què ha fallat aquí? L’algorisme del sistema, això és, el seu criteri de ponderació del valor de les respostes a les preguntes formulades, que necessita ser revisat i ajustat? La policia, que ha negligit el que els seus ulls i experiència els hauria d’haver fet veure en escoltar la víctima i veure les evidències? Les víctimes, que temoroses de palesar tota la gravetat del seu cas, han minimitzat les agressions, la seva intensitat o la seva durada? Totes les preguntes es poden respondre amb un sí, però què caldria fer? Podem absoldre la policia i els jutges pels errors comesos atès que qui va prendre les decisions és una màquina?