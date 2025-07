Creat: Actualitzat:

Una Trump-piulada de fa 11 anys, deia: «Deals are my art form. Other people paint beautifully or write poetry. I like making deals, preferably big deals. That’s how I get my kicks.» @realDonaldTrump. En traducció: «Fer negocis és la meva forma d’art. Hi ha qui pinta de meravella o escriu poesia. A mi m’agrada tancar tractes, si poden ser grans, millor. Així és com m’ho passo bé.» Ara la humanitat ha vist què fa xalar més el president Trump: fotre potes enlaire les més elementals regles de cortesia i diplomàcia, intimidar els aliats més antics i fidels, assetjar els tebis, burxar fins a fer sang als rivals, fotre’s del mort i de qui el vetlla i, sobretot, fer el pinxo davant dels que considera inferiors. El nostre personatge va escriure (o li van escriure) un llibre sobre l’art de la negociació: The art of the deal. Alguns dels consells que s’hi troben: “Pensa en gran”, “maximitza les opcions”, “juga dur (si cal)” i “no tinguis por d’exagerar una mica” els hem vist convertits en accions, que no em cal comentar per conegudes. I sobretot hem observat que el consell “Gaudeix del que fas” és el que amb més entusiasme escenifica l’individu. Deu gaudir de valent veient com tothom parla d’ell i, en les seves pròpies paraules, “li petoneja el cul”. El que alguns observadors encuriosits com un servidor no hem vist tan clar és que n’hagi tingut en compte altres que també es troben al llibre, com ara: “Coneix el teu mercat, informa’t bé abans de moure fitxa” o “protegeix el teu flanc, sigues realista i cobreix-te l’esquena”, car Trump ha exposat la seva enciclopèdica ignorància tant en assumptes financers com diplomàtics i s’ha hagut de fer enrere de moltes de les seves arrauxades iniciatives. Per ara, els únics beneficiats de tot plegat són els inversors que han comprat accions mentre ell enfonsava la borsa, segurament tots amics seus. I mentrestant, la seva portaveu intenta fer-nos creure que tot plegat és una “jugada mestra”. Nosaltres, els catalans, de jugades mestres en sabem un niu; aquelles que durant el procés vam batejar així van fracassar sorollosament. Ves a saber si la mateixa estratègia de no saber on vas i d’infravalorar la força dels contraris no portarà els americans a un daltabaix tan colossal i penós com el nostre.