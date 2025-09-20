Els nous capellans
He sentit que l’Església Catòlica, com a institució, està molt preocupada per la manca de vocacions sacerdotals (és clar, no deixen casar els capellans i no deixen que les dones es facin capellanes...). És conegut que fa temps tenim arreu capellans d’importació, però no arriben a cobrir el servei. Tanmateix, cal reconèixer que l’església té més èxit a l’hora de normalitzar la llengua dels seus funcionaris que totes les altres “estructures d’estat” del país: la judicatura, hisenda, policia... Abans no sigui massa tard i els costi de trobar personal m’atreviria a suggerir una actualització revolucionària del ministeri, si més no en l’apartat confessional. No em refereixo pas al de la fe, sinó al de la “confessió”, això és, a la tasca d’escoltar pacientment els pecats dels feligresos i de respondre als seus dubtes existencials. A l’església li cal un confessor digital, ara caldria trobar-li un nom adequat, una cosa com ara: “MossenXat” o “XatAdam”. El primer nom no necessita explicació; el segon és un acrònim híbrid de “Xat” i “A Divinis Adviser Men” (aconsellador de déu als homes) que al seu torn és una imitació del XatGPT, acrònim de Generative Pre-Trained Transformer (Generative perquè genera text nou i no es limita a copiar, Pre-trained perquè ha estat ensinistrat prèviament, i Transformer perquè és l’arquitectura de la xarxa –diuen– neuronal que usa. Aquí ho deixo.)
Tot això ve a tomb del fet que sense voler he sabut que un nombre creixent de joves usa el Xatgpt com a interlocutor de totes les seves intimitats. Preocupacions, desitjos inconfessables, frustracions, conflictes amorosos, ansietats..., són declarades a l’amic invisible que té resposta per a tot i que mai no et contradiu i no et renya. Un amic que sap escoltar-llegir com ningú, que no diu res mentre parles-escrius, que diu el que vols sentir, que tranquil·litza i aconsella, una joia. El que té de fotut el cas, com s’ha vist, és que el xat, complaent, no et contradiu gairebé mai i si tens ganes de suïcidar-te, posem per cas, i insisteixes molt, t’acaba donant també la raó. Exemples hi ha. En conclusió, ja poden parar compte les professions que viuen de la confessió auricular i del consell: capellans i psicòlegs. Si no us espavileu, el xat us fotrà la feina.