Pa i circ
Li sona, oi, la frase Panem et circenses? La va escriure Juvenal, a les seves Sàtires, ara fa mil nou-cents anys: Pa i espectacles de circ, és el que sembla que volia el poble de Roma. La frase sencera és la següent: “Ja fa temps, des que no venem vots a ningú, aquest poble s’ha desfet de les seves responsabilitats. I és que aquell qui abans atorgava càrrecs de general, insígnies, legions, tot, ara es retrau i, ansiós, no demana més que dues coses: pa i espectacles de circ.” Sàtira X, versos 77-81. La cursiva del text és meva, expressament per a permetre’m explicar el context. Juvenal diu que els romans del segle II han abandonat la seva responsabilitat cívica. Sota la República, dos segles enrere, els ciutadans votaven i participaven de la vida política; la seva opinió tenia valor, per bé que no fos una democràcia en sentit modern. Però l’imperi dels cèsars els va llevar la possibilitat de decidir. Referència irònica, doncs, als dos: a l’imperi per sostreure al poble el seu dret i al poble per conformar-se amb molles... de pa, i una mica d’entreteniment. La referència directa a la venda de vots ens fa saber de la corrupció que hi havia: el clientelisme dels polítics comprava la voluntat del poble –o si més no d’una part d’aquest–, el qual, tanmateix, retenia el poder d’escollir les magistratures.
La sàtira és una forma de burla amb intencions morals: es tracta de riure’s dels defectes d’una persona, col·lectiu o institució per tal d’avergonyir-los i forçar-los a corregir-se. ¿Quines són les dianes de la sàtira de Juvenal? Una és el poble de Roma, que s’ha “venut” la primogenitura per un plat de llenties (ja em disculparan la referència bíblica), o la sobirania política a canvi de menjar gratis i distracció. Valdria la pena desenvolupar ara la crítica als moderns sistemes d’amansir i arrucar les masses a través dels mitjans de comunicació, les tècniques de control social i les ajudes indiscriminades. La segona és el poder polític, amb la República corrupte i amb l’Imperi tirànic, conscient alhora que la tirania només es manté per la submissió voluntària comprada. Suborn explícit abans, suborn dissimulat després; indignes els corruptes que manen, indignes també els que malvenen la seva llibertat i la seva dignitat.