Saber anglès
Feijóo diu que no sap anglès però que sap governar. És interessant, la frase. No pretén ser un argument per compensació del tipus, “no sé ballar però sé cantar”, o “no soc bo en física però soc expert en biologia”, arguments que tenen sentit, car representen opcions que no tenen per què anar unides ni dependre en cap cas l’una de l’altra, tot i que tampoc no són excloents: puc saber ballar i alhora cantar, posem per cas. En realitat és un argument-excusa. Qui l’usa sap perfectament que la competència lingüística en anglès és absolutament necessària per a un polític professional que vol tenir algun paper en el concert de les nacions. En efecte, l’anglès, i no pas el francès, l’espanyol o l’alemany, és la llengua franca de les conferències internacionals. En política, però també en ciència, medicina, etc., el domini d’aquesta llengua és peremptori; a la nostra època té el mateix paper que el llatí des de l’època romana fins al segle XVIII. Un polític professional, més encara, un que aspira a governar un estat europeu, que diu que no sap ni un borrall d’anglès és com un que aspira a ser arquebisbe i formar part del col·legi electoral del Papa i no sap llatí, que encara és la llengua oficial del Vaticà i serveix als arquebisbes (per bé que molts ja s’han passat a l’anglès) per les comunicacions formals i informals.
Potser és hora de preguntar-se quines són les competències professionals i personals que és just demanar dels representants polítics als quals encarreguem la gestió de la cosa pública. Professionalitat és la primera. Al capdavall, hom no demanaria a un afeccionat que li revisés el sistema de frens del cotxe. Què és professionalitat en un polític, avui en dia, honradesa i seriositat a banda? Empatia, cultura, saber fer i estar, capacitat de diàleg, coneixement de llengües... La majoria dels tractes (aliances, acords, posicions comunes), al marge de les conferències oficials, es fan en contextos informals, sense traductors, on el que val és la confiança i l’entregent que tinguin els polítics. Quines relacions pot establir un estaquirot que no parla més llengua que la seva (com Abascal, dit sigui de pas), un individu ignorant que no ha perdut un minut preparant-se per a les responsabilitats a les quals aspira?