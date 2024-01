El Lleida perd per la mínima a Terrassa i segueix negat amb el gol

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida va encaixar, davant del Terrassa, una nova derrota a domicili (0-1), en un partit que es va decidir amb un gol de penal a la sortida del descans i en el qual el Lleida va tornar a mostrar la seua cara més negada amb el gol per cedir el liderat per segona vegada aquest 2024, encara que aquest cop qui li va arrabassar la primera plaça va ser l’Europa.

Aprofitant la mala dinàmica lleidatana, amb un punt dels últims dotze i quatre partits sense marcar, l’equip barceloní comanda la classificació, malgrat el triple empat a 36 punts al capdavant amb el Lleida, que cau al segon lloc, i l’Hèrcules, que ahir va caure a casa contra el Formentera (0-1).

Des d’un inici es va veure que el partit es decidiria en els detalls i el Lleida va sortir dominant la pilota, malgrat que sense tenir ocasions clares per la falta d’encert en les últimes decisions. La primera acció de perill va arribar al 18, a les botes de Mateo, amb un xut ras que va marxar a prop del pal després d’una bona recuperació a tres quarts de camp de l’hispanoargentí.

La primera part tenia molta intensitat però no hi havia jugades destacades desequilibrants. El lateral local Lucas Viña, reconvertit en extrem, hauria pogut avançar els seus al 41, després de rematar molt desviat una passada d’Aythami.

El segon temps prometia un guió similar al del primer, encara que Viadero es va veure obligat a fer un canvi en el descans, donant entrada a Òscar Rubio per Campins per un cop al genoll del mallorquí. Tanmateix, la situació es va torçar al cap de cinc minuts, amb una pilota a l’esquena de la defensa del Lleida que va acabar amb penal de Cortijo sobre Gil Muntadas.

El màxim golejador local, Aytami, no va perdonar des dels onze metres xutant fort al seu costat natural mentre Iñaki es va quedar al centre (1-0). Després del gol, el Lleida va intensificar la seua proposta ofensiva, però ho va fer sense lucidesa. Poc abans de l’hora de partit, Mateo va rebre a la frontal de l’àrea petita una bona centrada rasa de Ton Ripoll.

El migcampista, amb tot de cara, va definir amb l’interior però el porter Marcos va fer una parada molt meritòria. Per acabar-ho d’adobar el rebot va caure a una posició franca a Cortijo, que no va trobar porteria.

Les ocasions no van tornar fins a l’entorn del minut 90, quan el duel es va convertir en un estira-i-arronsa que va resultar estèril. Al 89, l’extrem local Salvans va deixar sol Jofre al punt de penal i aquest, amb la porteria lliure, va rematar fora a centímetres del pal. El Lleida es va afanyar a servir de porteria i va muntar una contra que va conduir Cortijo i va servir a Montero, que va rematar sol al segon pal i no va trobar el gol per la gran intervenció del porter Marcos.

El Terrassa va tornar a tenir el 2-0 en un contraatac en què Salvans es va trobar sol davant d’Iñaki, però ja exhaust va rematar des de fora de l’àrea i no va posar en complicacions el navarrès. Després de les tres jugades d’anada i tornada i ja al temps afegit, el Terrassa va saber adormir el partit sense deixar opció a un Lleida que continua sense conèixer la victòria i el gol aquest 2024.

Ángel Viadero va lamentar encaixar en un error i les ocasions fallades, i va reclamar “una mica de cap” en situacions adverses

El tècnic del Lleida, Ángel Viadero, va reconèixer que “em sap molt de greu” la derrota “perquè l’equip no ha fet un mal partit, de fet, hem generat bones ocasions però ens ha faltat tenir més control de l’escenari i això ens ha perjudicat”. Sobre el transcurs del matx, el càntabre va puntualitzar que “hem començat bé, arribant a la seua àrea i sense que ens generessin perill”.

Tanmateix, va lamentar que el gol local va arribar després d’“un error nostre que ells han aprofitat. Així és el futbol i aquesta categoria, i ja ho sabíem”.“A partir del gol, ha canviat el guió però no hem estat malament, hem pogut trobar espais per les bandes i hem tingut ocasions clares. Si haguessin entrat estaríem parlant d’un resultat diferent però l’únic que podem fer és continuar treballant”, va destacar el tècnic càntabre, que va concloure que “potser en els últims minuts ens hem precipitat una mica. De vegades en situacions difícils, posar una mica de cap i tranquil·litat no ens aniria malament. Tot i així, me’n vaig content pel treball del meu equip”.D’altra banda, els jugadors Òscar Rubio i Roger Figueras van coincidir en la seua anàlisi. “Ni abans quan no entrava tot érem bons ni ara molt dolents. Sabíem que això era molt llarg i només ens queda continuar treballant”, van declarar.