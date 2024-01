Sense porcs, misèria

Creat: Actualitzat:

El significat de misèria és pobresa, escassetat, penúria i necessitat. Ve a tomb del reportatge Porca misèria, de l’espai Sense ficció de TV3, emès el 16 de gener, els ingredients del qual, mal digerits, podrien criminalitzar la ramaderia intensiva del país en general i posar al punt de mira el sector porcí. Per això, cal valorar la importància del sector per al país i en especial a les comarques de Lleida.Lleida i en particular el seu món rural hem viscut històricament de la terra i d’allò que ens dona, per a autoconsum i venent a tercers els excedents. La majoria de famílies incrementaven els seus ingressos venent bestiar (porcs, pollastres i ous) que criaven a les cases dels pobles. Tothom recorda que passaven camions per les cases dels pagesos a recollir els porcs engreixats, pollastres i els ous per portar-los a la capital. A poc a poc, els pagesos van anar traslladant aquesta activitat fora dels nuclis urbans, i van començar a construir granges en les finques que tenien, per evitar molèsties als veïns del poble, per tenir millor benestar dels animals i també millors condicions sanitàries. Així podem dir que va començar la ramaderia intensiva i amb ella al seu voltant una economia vinculada a aquesta. Durant molt de temps, la ramaderia era una activitat complementària, pel que fa a la feina i als ingressos. Això va anar canviant, perquè els fruits que el pagès treu del terra per poder viure i per fer front a les inversions fetes per cada collita cada vegada són menys i, últimament, no arriben a cobrir costos, tant a zones de secà com al regadiu, per les dificultats de les últimes sequeres. Això comporta una baixada del cens i la conseqüència, a curt termini, del despoblament del món rural. Per tant, cal valorar aquells pagesos que mai han deixat de creure en la ramaderia i els que per continuar arrelats al món agrari s’han incorporat a l’activitat ramadera, sigui obrint instal·lacions velles o per traspassos de granges per la jubilació. En pocs casos s’han fet granges noves, pels impediments de les normatives i perquè calen fortes inversions per fer-ne de noves.De la mateixa manera que diem que del porc se n’aprofita tot, els ramaders de les generacions noves aprofitem tot allò que ens dona el bestiar, a conseqüència de l’increment del preu dels adobs minerals, de l’energia elèctrica, del gas i, sobretot, per consciència ambiental, perquè els pagesos vivim al medi natural i del medi natural i sabem la importància de respectar-lo. Per això, de les dejeccions fem compost per fertilitzar les terres de conreu, que aquest transforma el diòxid de carboni en oxigen, o fem biogàs, que es pot injectar a la xarxa de gas, o fem energia elèctrica. On s’explica tot això? La pagesia no tenim una posició conservadora, ens hem anat adaptant als canvis i sempre volem millorar. Siguin benvinguts els reportatges sobre el sector, però compte amb els biaixos ideològics i els prejudicis. Fem una contribució important al país, primer de tot produïm aliments i, en segon lloc, donem ocupació a molta altra gent i donem vida als pobles.