Viuem un temps en qué era ciutadania vò participar mès dirèctament en ahèrs que les afècten e vòlen qu’era sua votz sigue escotada. Mos trapam tamb problèmes complèxes que requerissen ua cooperacion de toti, entà hèr-mos fòrti.Son tempsi que cau auer en compde ara ciutadania deuant de decisions, auançar entà un modèl mès democratic. Era sua participacion amie entà un sentiment mès fòrt d’apertie a un lòc, ath madeish temps un màger compromís e responsabilitat.Era participacion ciutadana permeterà hèr milhors politiques e de mès qualitat, es decisions qu’afècten era gestion publica milhoraràn, pr’amor qu’era vision des ciutadans ac enriquirà. Auem uns joeni premanits, er accès ara informacion e er usatge des tecnologies dera comunicacion les permet auer ua opinion pròpria.Es politiques deth sègle XXI ja non se pòden concéber sense aguesta participacion en dessenh des madeishes, non se conformen tamb era possibilitat de participar ena eleccion des governants, vòlen anar mès enlà. Mès s’a observat que darrèrament, aguesta afirmacion non ei era realitat, era participacion e implicacion a amendrit. Non hè pas guaire Catalonha ère per deuant dera rèsta der Estat, eth modèl associatiu qu’auie ère fòrt e dinamic, mès tanben ara ei en dobte. Qué passe? Es estudiosi der ahèr opinen qu’era penetracion sociau en determinades organizacions ei un hèt inqüestionable, per açò era democracia actuau non atrè a fòrça sectors dera poblacion; entre es joeni podem díder qu’es gojates se mòstren mès participatiues qu’es gojats, causa qu’ena generacion adulta càmbie. Auem de parlar d’un cambi prigond enes formes de participar.Calerà trabalhar entà tornar-les a recuperar!!!.