Ajuntaments bloquejats sense secretaris interventors

Creat: Actualitzat:

A aquestes altures suposo que la majoria dels ciutadans sabran que els secretaris interventors i les secretàries interventores tenen un paper essencial en els nostres ajuntaments, ja que, a més de les funcions reservades, asseguren que els processos administratius es realitzin amb transparència i eficiència. Aquestes persones treballen de manera directa amb els òrgans de govern locals per garantir que les accions es prenguin d’acord amb la llei i en benefici dels ciutadans. La seva tasca és fonamental per assegurar que els recursos públics es gestionin adequadament i que es respectin els principis d’igualtat i justícia.Per tot plegat, entendran l’angoixa i la precarietat administrativa que patim els alcaldes/desses quan ens quedem sense la figura referent i nuclear com és la del secretari interventor del nostre ajuntament.A la Granja d’Escarp, els últims 11 anys hem estat treballant amb el mateix secretari interventor. Al principi a mitja jornada, compartint-lo amb un altre ajuntament, però veient que cada cop hi ha més càrrega de feina de tramitació d’expedients, publicació, informació fiscal, processos de selecció, pagament de nòmines i factures..., vàrem decidir que cobrís la plaça interinament, a jornada completa.A part de cobrir les necessitats juridicoadministratives del dia a dia, que cada cop són més exigents i exclusives, la seva predisposició i major dedicació (juntament amb l’estratègia política de dotar amb més recursos humans l’estructura tècnica de l’ajuntament) ens ha permès que se’ns hagin concedit ajuts europeus d’eficiència energètica, que pocs municipis han pogut obtenir (enllumenat públic, plaques solars i millorar tancaments dels edificis públics). Són projectes com el DUS5000 i el PIREP, aquest últim només ha estat concedit a una desena de projectes a tota la província.I ara que tenim adjudicats més d’1 M€ amb aquests ajuts extraordinaris que hem aconseguit, que els hem de tramitar, licitar, executar i justificar durant aquest 2024, ens trobem que el secretari deixa la seva plaça vacant perquè accedirà a una plaça de direcció en una administració supramunicipal (ep!, canvi laboral lícit i que m’alegro molt per ell, perquè crec que pot fer una molt bona feina).El drama ens arriba quan fem els contactes i reunions a Generalitat, Diputació i Consell Comarcal i ens adonem que ens serà difícil cobrir aquesta plaça clau i bàsica, ja que ara ens deixa.Per exemple, el procés d’estabilització interina de 90 candidats que ha iniciat la Direcció General d’Administració Pública no ens dona cap garantia. Dels aspirants que aprovaran, molts ho fan per estabilitzar la plaça que estan ocupant “en precari” als seus ajuntaments i amb la resta no n’hi ha per començar per cobrir les vacants actuals dels ajuntaments.Quan vàrem parlar amb el Consell Comarcal del Segrià, que tenen delegada aquesta assistència per part de la Diputació de Lleida, tot i la seva voluntat d’ajudar-nos ens diuen que l’equip de secretaris (SAT) està desbordat i només podran venir al nostre ajuntament 1 dia o 1 dia i mig, una quarta part de la dedicació de l’actual secretari interventor!Per tot plegat, estem valorant la possibilitat d’iniciar un nou procés de concurs oposició per cobrir aquesta plaça interinament al nostre ajuntament, que, tot i comportar mesos, no ens dona cap garantia. I si no que l’hi preguntin a un ajuntament del Segrià, en què els 4 aspirants no han superat l’examen de l’oposició.La solució a mitjà-llarg termini implica fer una política real en matèria de funció pública. Durant anys no s’han ofert places. La Llei de Pressupostos, que és la que indica la capacitat d’oferta de places d’habilitats nacionals, ha estat congelada molt de temps. I la famosa taxa de reposició ha impedit oferir les places que el món local necessitava per oferir unes funcions imprescindibles.No ha existit una política pública que tingués en compte les necessitats de les administracions locals, tant en recursos econòmics com en recursos humans. Quants anys fa que es parla de l’infrafinançament dels ajuntaments?A Catalunya hi ha unes 1.500 places vacants entre llocs de treball de tercera, segona i primera. D’aquestes, només un terç estan ocupades per funcionaris d’habilitació nacional, amb plaça en propietat. I això és un drama. Si aquestes places s’oferissin, incloent-hi a les bases el requisit de tenir coneixement del català, és obvi que les persones que obtinguessin l’habilitació nacional les podrien ocupar.I en el mentrestant? Crec que des del Govern de la Generalitat s’hauria de treballar amb més intensitat per donar resposta a moltes situacions com la de l’ajuntament de la Granja d’Escarp: a curt termini, fent més processos de selecció per cobrir interinament aquesta mancança de places de secretaris interventors, i a mitjà termini treballant i col·laborant amb les universitats del país, atès que són les que poden proporcionar els titulats que tant necessitem els ajuntaments i molts alumnes desconeixien aquesta sortida laboral.Els ajuntaments ja estem prou desbordats administrativament i ofegats econòmicament perquè encara hàgim d’estar contínuament angoixats per la continuïtat o no dels nostres secretaris interventors. Són treballadors públics essencials i necessaris perquè no se’ns bloquegin les nostres administracions locals, la primera porta on truquen la majoria dels veïns i veïnes dels nostres pobles.