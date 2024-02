El congost de Mont-rebei: una assignatura pendent

Creat: Actualitzat:

El congost de Mont-rebei és un dels principals punts d’interès natural i turístic de la Noguera, el Pallars Jussà i la Baixa Ribagorça. Un lloc on es pot fer senderisme, escalada, caiac i vol en parapent. Un atractiu, en definitiva, que genera una gran repercussió econòmica a la zona. Però perquè segueixi sent un punt d’interès natural i turístic cal cuidar-lo, cal invertir-hi, cal gestionar-lo amb eficiència. I això és el que no està fent la Diputació de Lleida, a mans d’ERC, PSC i Ara Pacte Local. Mentre que a Osca s’hi ha invertit 450.000 € durant el passat 2022, aconseguint una millora dels accessos per la banda ribagorçana.. Quant hi ha invertit la nostra Diputació? Quant hi ha invertit en mobilitat, per millorar els accessos i els aparcaments? Quant hi ha invertit en seguretat, davant la massificació de visitants i el risc geològic de la zona? No val parlar de l’ajut d’urgència per una esllavissada a Àger, ni de la carretera de Sant Esteve de la Sarga, que eren obres necessàries, que calia fer per seguretat, però que no deixen de ser dos pedaços que no solucionen res.La Diputació de Lleida ha de liderar l’impuls d’aquest projecte. I ho ha de fer amb la redacció d’un pla director que inclogui la planificació de les inversions necessàries per als propers anys. Els ajuntaments de la zona no tenen el múscul ni la capacitat financera per fer aquestes inversions, però hi són i hi seran per pensar i treballar en un model de turisme sostenible que serveixi per generar riquesa i per fixar població a la comarca. Perquè el congost de Mont-rebei és un atractiu turístic de primer ordre, que ens fa coneguts i que alhora genera llocs de feina. A banda del plantejament de futur que cal definir, des de Junts hem demanat que es prenguin mesures concretes com ara incloure el camí entre la C-12 i Corçà al Pla zonal de la xarxa local de carreteres, per assegurar el manteniment adequat d’una via tan transitada que avui és un camí municipal. I també revisar i pressupostar l’estudi topogràfic del Camí de la Rècua, per recuperar l’antic pas per sota del congost. Els darrers anys, els veïns del Montsec han vist atònits com a l’altra banda del riu una comarca que no tenia congost ara hi té una entrada immillorable. A la Noguera, i al conjunt de la nostra demarcació, tenim una assignatura pendent que és necessari i urgent que afrontem. Ja és hora de planificar i de tirar endavant un projecte ambiciós per preservar i potenciar Mont-rebei.