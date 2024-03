Lleida s’escriu amb nom de dona

Creat: Actualitzat:

El govern municipal de la Paeria estem compromeses en la construcció d’una societat justa i igualitària. Lleida s’escriu amb el nom de moltes dones. La perspectiva de gènere ha de ser transversal i les polítiques feministes se situen al centre estratègic de l’acció del nostre govern municipal. Lleida ha de garantir a les dones de totes les edats, orígens i condicions una vida lliure de violències masclistes i d’estereotips de gènere per assegurar el seu desenvolupament vital en igualtat d’oportunitats. La perspectiva de gènere és una estratègia prioritària i un requisit indispensable en qualsevol iniciativa que surt de cada regidoria. El rol que juga la Comissionada de l’Alcaldia per a les Polítiques Feministes és cabdal en clau de disseny i d’assessorament per garantir que totes les accions siguin transversals. Les prioritats del nostre full de ruta impliquen fer Lleida més amable i més segura, per garantir la igualtat d’oportunitats a través de programes de promoció econòmica i d’ocupació, per promoure la presa de decisions de manera paritària, per incentivar els estudis vinculats a la ciència, la tecnologia o les matemàtiques, per promocionar la creació artística i per bolcar-nos amb l’esport femení. Apostem per acompanyar els nostres clubs, que fan una tasca encomiable per fomentar l’activitat física de les nenes i de les joves en un àmbit clau per superar qualsevol barrera o estigma vinculat al masclisme.Les dones ens hem de sentir segures a qualsevol lloc i a qualsevol hora. L’espai públic és on la societat es representa a si mateixa i on la ciutadania exerceix els drets socials, culturals, econòmics i polítics. Així ho estipula el Pla Local de Seguretat, que incorpora per primera vegada la perspectiva de gènere i que va en consonància tant amb el IV Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere com amb el II Pla d’igualtat Intern de la Paeria. Quines mesures posarem en marxa? Incrementarem el nombre d’agents dones al cos de la Guàrdia Urbana. També pretenem acabar amb els punts foscos que hi ha a la ciutat i que augmenten la sensació d’inseguretat, invertint 8,5 milions per canviar 15.000 punts de llum. Des de l’entrada al govern municipal, hem estès el nombre de Punts Lila-Rainbow a les festes dels barris, que també vam habilitar les nits de Cap d’Any i de Carnaval, en què vam desplegar transport públic nocturn gratuït.Però no ens quedem aquí. Les dones som la meitat de la humanitat, malgrat la manca de reconeixement i el menysteniment de drets. Precisament, per tal de fomentar la seva participació activa consolidarem el Casal de la Dona com a espai de referència i de primera acollida de les dones de la ciutat i impulsarem la Casa Lila al Nou Hub Cívic de Balàfia. Enfortirem el Consell Municipal de les Dones i recuperarem el local social per a l’Associació de Dones del Clot, dotarem de més recursos el CIAD (Centre d’informació i Atenció a les Dones) i ampliarem els recursos d’atenció, prevenció i reparació per a les dones que estan en situació de violència. La igualtat és el camí sense la qual no hi ha ni llibertat ni justícia ni democràcia. Ambicionem una ciutat de dones lliures, que tinguin les regnes de les seves vides.