L’escola bressol del Clot, per a quan?

L’escola bressol potencia les relacions interpersonals de l’infant, així com altres aspectes que beneficien el seu desenvolupament. Possibilita que els nens i nenes enriqueixin i ampliïn les seves experiències, a la vegada que genera relacions amb altres infants, adults i nous espais.A l’escola bressol es genera un entorn on es faciliten oportunitats d’aprenentatge, joc, entorn i relacions amb altres persones. Ofereix un conjunt d’experiències educatives que afavoreixen el seu desenvolupament i la seva autonomia.Per això, defensem que el barri del Clot i Confluències mereix una escola bressol. El barri, els veïns i les famílies no poden esperar més. Tots els governs d’esquerres de la ciutat ho han defensat (quan governen o han governat), però la seva promesa ha caigut en l’oblit. Mentrestant, el barri i els seus veïns veuen escapar les oportunitats de progrés. Les diferents entitats i associacions veïnals sol·liciten que s’executi el projecte que, simultàniament, permetrà vertebrar el barri, dignificar-lo i mirar el futur amb optimisme. Vull una Lleida educadora que pensa en els infants, amb el futur.El barri del Clot requereix inversions i millores urbanístiques importants, com millorar voreres i la il·luminació de la via pública, a més de garantir la seguretat ciutadana i la seguretat viària, garantir l’ús adequat de les places, implementar un pla per dinamitzar comercialment el barri, promoure inspeccions tècniques de locals i habitatges per garantir el compliment de la normativa vigent. En definitiva, un projecte per dignificar el barri del Clot i garantir que es prestin tots els serveis socials com a la resta de barris i que els veïns no s’hagin de desplaçar a altres zones per ser atesos. Així, cal recuperar i invertir en el Clot. Cal que s’hi prestin serveis socials i educatius, impulsar un centre cívic com més aviat millor i garantir avenços reals que garanteixin l’obertura d’una escola bressol municipal.El passat mandat, el govern d’esquerres de la Paeria va acordar el tancament de les dues escoles bressol públiques del barri del Clot i Confluències: Vailet i Germans Grim. Segons el govern, el motiu era perquè no complien amb la normativa vigent des de l’any 2006. Així, en finalitzar el curs 2021, l’ajuntament no els va renovar el conveni i, en conseqüència, les famílies del barri es van quedar sense oferta de places municipals. No entrarem a valorar les causes de la decisió perquè no hi ha marxa enrere. Ara bé, transcorreguts ja tres anys de la decisió, lamento que ni el govern d’esquerres de llavors i tampoc el govern d’esquerres actual hagin adoptat cap mesura per revertir la decisió. És trist que el barri del Clot, que és dels més poblats de tota la ciutat, no tingui escoles bressol públiques. Per aquesta raó, exigeixo que es reverteixi la situació.Quan l’anterior govern va decidir tancar les escoles bressol, el llavors grup de l’oposició, PSC, ara al govern, va presentar una moció per mantenir les bressol del Clot que va prosperar. Llavors, el PSC argumentava que s’havia de garantir l’oferta pública necessària de places al barri. Però vet aquí que ara al govern els socialistes miren cap a un altre costat i s’han oblidat de l’escolta bressol del Clot. Tant és així que, en el seu document de 18 de juliol de 2023 “100 dies, 100 mesures”, escriuen: “Recuperarem l’escola bressol al barri del Clot.” El paper tot ho aguanta, però la realitat és ben diferent. El Clot no té escola bressol municipal. Les esquerres que s’omplen la boca per fer-nos creure que són garants dels serveis públics quan governen tanquen escoles bressol o s’obliden d’obrir-les.Nou mesos després, al Clot, ni escola bressol, ni cap tràmit administratiu per recuperar-la. Dic tràmit perquè una escola municipal no s’obre d’un dia per l’altre. Em pregunto, quan estaven a l’oposició els socialistes pretenien desgastar el govern de Pueyo amb les escoles bressol i ara s’han oblidat de la seva moció que es va aprovar? S’han oblidat des del govern de les seves promeses? S’han oblidat dels seus compromisos dels 100 primers dies de mandat? 270 dies després de (des)governar Lleida s’han oblidat del Clot? Els socialistes s’han despenjat del Clot, de l’escola bressol, de la seguretat, del centre cívic i de la recuperació del barri.Simultàniament, lamento la nova tarifació que va aprovar l’anterior govern i que l’actual tampoc ha revertit perquè l’ordenança actual castiga les famílies i dispara el cost. En aquest sentit, sol·licitem un abaratiment del servei, aprovar un nou sistema més just i amb unes quotes més flexibles.Defenso una #Lleidaimplicada amb l’educació, els serveis públics de qualitat, amb el Clot i amb els seus veïns. Cal obrir una escola bressol municipal immediatament. Cada dia es veu que, a Lleida, el socialisme és menys d’esquerres i progressista. Tic-tac..