Als companys i companyes de Ribera d’Ondara: gràcies

Creat: Actualitzat:

Fa disset anys que vaig decidir formar part activa de l’ajuntament de Ribera d’Ondara. El poble ens va donar la confiança i ens vam posar a treballar, de ferm, en un projecte que tenia dos objectius fonamentals: el primer, dignificar la vida de les persones en un territori massa castigat pel despoblament; el segon, ser capaços de generar oportunitats en aquest mateix nucli, perquè les persones hi puguin arrelar i fer néixer projectes de vida. Després van venir tres majories absolutes més als mandats 2011-2015 i 2019. En les últimes eleccions municipals, la gent va parlar i ho va fer donant-nos un mandat molt clar, però a 11 vots de la majoria absoluta. Per tant, havíem de ser capaços d’entendre’ns malgrat les diferències. Fins fa poc, forces tan allunyades com són ERC i l’únic regidor d’Aliança Catalana van seure en una taula de treball amb nosaltres per arribar a acords puntuals, després que les dues forces fessin públic, mitjançant els seus respectius partits, la negativa de donar-se suport entre ells. De fet, Acord per Ribera d’Ondara va publicar (i cito textualment): “El compromís ferm a barrar el pas a la ultradreta als nostres municipis.” Per això, em sap greu que ara tot s’hagi capgirat per un interès purament personal, que trepitja el mandat democràtic i que ha estat orquestrat per un partit com Aliança Catalana i per un altre, ERC, que no ha tingut contemplacions a donar-li la mà renunciant al seu partit i als seus valors, signant un xec en blanc.Pot semblar contradictori, però estic content d’haver arribat fins aquí, i no formar part d’aquest tripijoc tan miserable, i marxar amb el cap ben alt, ja que durant tots aquests anys hem sigut capaços de reduir el deute d’un ajuntament que, quan vaig assumir l’alcaldia el 2011, superava els 600.000 euros, amb massa problemes i que ningú volia gestionar. Avui podem mirar enrere amb la consciència tranquil·la d’haver aixecat una Ribera d’Ondara dotada de serveis que són elementals, però que massa sovint han estat oblidats, com ara la salut o l’educació, mantenint el consultori mèdic, la llar d’infants o el forn de pa. Hem treballat de valent per crear espais adequats per a la cura de les persones grans i per al desenvolupament de les més joves, perquè totes se sentin còmodes, ateses i orgulloses de formar part d’aquest petit nucli. I tot amb garanties de futur, amb un projecte molt ambiciós com és el dels parcs eòlics, que aportaran una estabilitat econòmica al municipi. Comença una nova etapa. A partir d’aquest dimecres ja no soc alcalde de Ribera d’Ondara. Per això desitjo sort i encerts al nou equip de govern. No ens trobaran fent una oposició destructiva, sinó tot el contrari. Vetllarem perquè es treballi bé i per a tothom i ens posem, des d’avui mateix, a la seva disposició per ajudar, com sempre, a construir, a facilitar i a embellir Ribera d’Ondara.Perquè els seus veïns i veïnes s’ho mereixen, com també s’ho mereix tota la gent que durant tots aquests anys han treballat amb tanta discreció com encert. A tots ells i elles, els vull donar les gràcies per haver fet de Ribera d’Ondara un lloc digne per a viure.