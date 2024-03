Recuperem el Turó de Gardeny

Creat: Actualitzat:

Dimecres, al voltant de les 19 hores, ens reuníem amb l’associació veïnal del Turó de Gardeny. Mentre debatíem sobre les necessitats i millores que mereixen els veïns de la zona, sentíem sonar l’alarma d’un vehicle. La Montse, la presidenta, inquieta pel soroll va sortir immediatament al carrer i va entrar esgarrifada. Ens va informar que es tractava de la furgoneta d’un dels representants de l’entitat veïnal present a la reunió. De seguida, la Guàrdia Urbana va arribar al lloc dels fets. Uns individus van trencar el vidre del vehicle amb l’objectiu de robar el que es trobava a l’interior.Els fets descrits serien anecdòtics si no fos perquè mentre robaven, repeteixo, robaven, precisament, parlàvem, entre d’altres, dels problemes de seguretat ciutadana del Turó i, per extensió, de tot Lleida, ho vam viure in situ en directe. Per molt que el govern socialista pretengui blanquejar la inseguretat ciutadana que patim a Lleida, els veïns som individus sotmesos per la deficient coordinació, gestió i implicació dels governants. La inseguretat va engolir el govern de Pueyo i ara farà el mateix amb els socialistes. Cometen un greu error: blanquejar la realitat. Com que no els agrada el que passa a Lleida, amaguen el que passa.Si volem llibertat, mereixem seguretat. En aquest sentit, per tenir seguretat hem de promoure coordinació policial, revisar les ordenances municipals, exigir més agents policials, fer complir les normes i posar fi a la reincidència. Mentre els socialistes no creguin en la seguretat i posin èmfasi en el reconeixement al principi democràtic d’autoritat, els veïns de Lleida tenim un greu problema que ens impedeix viure en llibertat i desenvolupar el nostre projecte de vida amb dignitat. Garantir la seguretat dels veïns és un deure de qualsevol governant.El que passa al Turó passa a tot Lleida. No obstant això, el socialisme no és un mal que duri tota la vida, tot i que ho sembla, a Lleida. Posarem remei, clar que sí! I un exemple de la recuperació que mereix la nostra ciutat exigeix recuperar el Turó de Gardeny i el seu entorn.Vull un Turó que sigui mirall de la ciutat. Un espai obert, transversal, digne i amb oportunitats. Potenciar la marca Lleida des del punt de vista econòmic és potenciar el Turó i les empreses que hi treballen. Per això, cal una partida pressupostària pel seu manteniment, dignificar-ne l’entorn, els accessos, la il·luminació, construir voreres, tenir cura de la seguretat viària, recuperar les piscines.. Hem de superar l’etapa socialista en la qual inauguraven obres com el Museu del Clima i la Ciència que s’ha acabat per convertir en un Museu invisible i esquelètic, aquest és el seu llegat. Qui és part del problema no pot ser part de la solució.Simultàniament, la dignificació implica posar fi a la brutícia, millorar alguns dels edificis més emblemàtics i que han caigut en l’oblit. Dignificar significa apostar pel Turó, invertir, sentir-lo nostre i part important de Lleida. Creure-hi significa posar-hi passió, sentiment i planificar un projecte transversal per a la ciutadania. Recuperar el Turó significa aprovar un pla estratègic, promoure les zones verdes, implementar zones per fer activitat física a la natura, potenciar les rutes turístiques i aprovar un nou POUM per potenciar i obrir el Turó a tot Lleida com un espai de present i futur. El Turó de Gardeny és història de Lleida i no volem que caigui en l’oblit que era, sinó que mirem el futur amb l’optimisme i amb el que es pot convertir.Per recuperar el Turó i el seu entorn cal potenciar el teixit associatiu existent, reconèixer la seva tasca molts cops invisible, com fem des del grup municipal popular. Cal apostar per l’expansió del Turó, des dels carrers Ferran el Catòlic, Venus, Saturn, Indíbil i Mandoni, Onze de Setembre, entre d’altres. Cal un pla urbanístic perquè les persones hi puguin viure, amb serveis de qualitat que, simultàniament, dinamitaran comercialment la zona.El Turó de Gardeny és una de les portes d’entrada a la nostra ciutat. Crec en una Lleida implicada amb la zona per recuperar-la i dinamitzar-la sobre tres eixos: seguretat, expansió urbanística i dignificar l’entorn. Després de quasi cinquanta anys de governs de més de canvis de cromos, que representen més del mateix, fem un gir de 180°, de seny i segell lleidatà per defensar Lleida.