Creat: Actualitzat:

Comencen ues naues vacances de Setmana Santa. Ua setmana que fòrça gent aprofitarà entà descansar o non, se mès non, desconnectar deth trabalh diari, pr’amor que son es prumèrs dies hestius des deth Nadau. Començaram tamb eth dimenge de Rams, o dia dera Palma, e acabaram tamb eth deluns de Pasca, non totes es comunautats autonomiques an aguest deluns de hèsta. N’i aurà que gaudiràn de tota era setmana e d’auti començaràn es vacances eth dijaus. Es uns anaràn entara montanha a hèr es darrères baishades d’esqui, ja que se barraràn lèu es estacions, o s’eth temps ac permet pr’amor qu’enguan son plan d’ora, anaràn a hèr bèth circuit pes camins deth nòste territòri e coma non, se hè bon tara plaja, tanben ni aurà que decidiràn anar a conéisher bèth cornèr de quauque lòc en estrangèr.Eth deluns de Pasca minjaram era “Mona” qu’era sua origina ven des deth sègle XV e qu’a anat evolucionant a long des ans. En Aran la minjàuem eth dia de Pasca, mès seguint era tradicion de Catalonha, de mès en mès s’a passat ath deluns. Generaument ei eth pairin de batieg qui hè eth present ath sòn ahilhat, ei un pastisson de diferentes textures e qu’ath dessús pòrte ua pèça de chicolate. Tanben diden que se pòrte ueus, n’i a tanti coma ans a eth mainatge/mainada. Aguesta introduccion deth chicolate ei mès modèrna, ath torn de 1930. Sorgic aguesta costum pr’amor que venguíem d’un periòde de dejun, era quaresma, non se podie minjar ne carn, ne lèit, ne ueus, per tant tamb eth dimenge de glòria mos trapam en un moment de gaudi e alegria e que tanben coïncidís damb era celebracion dera arribada dera primauera. En un sentit mès prigond, donc, represente era fertilitat e er inici d’un nau cicle de vida. Bones vacances!!!