Al jovent lleidatà

Em dirigeixo als joves de Lleida i de la província per reflexionar sobre el present, però sobretot del vostre futur, ple de reptes i incògnites. Tots hem passat per aquesta etapa de la vida, amb incerteses, però també plena d’emocions i decisions importants. De tota experiència s’obté un aprenentatge.Molts de vosaltres em traslladeu, contínuament, les vostres preguntes i necessitats, les pors i les preocupacions que us capbussen en un mar de dubtes protagonitzat per un panorama que cada cop és més difícil i menys esperançador.Tot i això, us vull transmetre un missatge d’optimisme perquè hi crec. El futur no està escrit sinó que està a les vostres mans. Les persones volem viure en llibertat, desenvolupar els nostres projectes de vida amb certesa, seguretat, dignitat i justícia. Per això, us obro les portes de la Lleida Implicada, que és el que millor representa els valors dels joves lleidatans, en la meva opinió.Crida l’atenció que el PP Lleida som els que més talent jove atreu. Des de la Paeria a la llista al Parlament, apostem pel futur i els joves lleidatans que moltes vegades heu vist com la política s’allunya de les vostres necessitats i hi impedeix el pas a noves i futures generacions, sobradament preparades. El PP Lleida ho demostrem amb fets i no paraules. Per això, veig la importància de retenir i captar talent entre el jovent.Qui ho havia de dir que el PP Lleida acabaríem sent un projecte referent entre els joves lleidatans! Al carrer percebo el vostre suport, cada dia. El motiu? Som transgressors i reivindicatius, amb veus i identitat pròpia “a la lleidatana”. Principalment, perquè defensem i representem el canvi que necessita la societat lleidatana, allunyada de partidismes i ideologies sectàries i encrostades que fa dècades que ens desgovernen i malgestionen i han provocat que visquem en el pou de la decadència, la inseguretat, l’incivisme, la manca d’oportunitats i falta de lideratge, fruit d’un fals progressisme que ens han endarrerit.Les esquerres lleidatanes s’han construït un model de societat en què viuen bé ells, però, i els joves? Els joves voleu viure amb dignitat i progrés i no pagar els plats trencats dels qui sempre ens han malgestionat a Lleida. Per sort, el jovent lleidatà cada dia obriu més els ulls i, per això, us sumeu amb valentia al nostre projecte esperançador. Hem de parlar sobre l’ocupació i sortida laboral per als joves de Lleida. Aquest ha de ser l’element impulsor cap a un mercat laboral orientat a un teixit empresarial molt arrelat i propi que ha de ser prou atractiu per retenir el talent juvenil. També s’han d’establir mesures i incentius per garantir el relleu generacional. Destaco la pèrdua de treballs amb alt grau d’especialització i el paper clau dels centres de formació professional per promoure i contribuir a aquesta recuperació.Per aquells joves autònoms i emprenedors. Per aquells que han seguit la tradició familiar del seu negoci, forjada durant tants anys. Per aquelles petites i mitjanes empreses lleidatanes. Lleida ha estat l’única província catalana que ha perdut autònoms el primer trimestre d’aquest any. Els pèssims gestors que ens governen es demostren incapaços de donar solucions als vostres problemes. Hem de facilitar l’accés a la contractació pública, cal reduir l’excés de burocràcia administrativa i cal aplicar mesures en rebaixes fiscals a emprenedors, autònoms i pimes. Lleida i Catalunya són un infern fiscal a què cal posar fi. Els preocupa més asfixiar-nos a impostos que invertir en les futures generacions. És factible per a un jove emancipar-se a Lleida? La joventut presenta uns reptes molt concrets en qüestió d’habitatge. Les últimes taxes d’emancipació en joves escenificaven el problema: menys de la meitat dels joves han marxat de casa seva. Lleida és la tercera capital espanyola on més s’encareixen els habitatges de nova construcció. El problema es perllonga també a les zones rurals, amb una despoblació accelerada del jovent. Per revertir-ho, cal garantir l’accés a tots els serveis essencials en pobles i zones rurals. Cal invertir a renovar la xarxa de carreteres de la província i modernitzar infraestructures i habitatges i impulsar polítiques que atreguin els joves, que garanteixin unes oportunitats i una qualitat de vida adequada per a tots vosaltres i les vostres famílies.Estic convençut que tot canviarà. Vosaltres sou el futur, però també sou el present. Teniu la capacitat de fer-ho, de ser el motor del canvi. Us animo a tots i a totes a continuar formant-vos, a ser feliços i a complir tots els somnis i reptes que us proposeu. Perquè d’això es tracta la vida, oi? Us continuo animant a sumar-vos al nostre projecte, amb il·lusió.