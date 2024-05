Per al TJUE els terminis de reclamació de les despeses hipotecàries no estan prescrits

Creat: Actualitzat:

El dia 25 d’abril, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una sentència mitjançant la qual tanca la diversitat de criteris sobre la prescripció de l’acció de restitució de les despeses hipotecàries. La resolució trunca amb l’última tendència jurisprudencial que considerava prescrites les accions de reclamació de reintegració de les despeses hipotecàries.La jurisprudència més restrictiva va establir com a termini màxim de reclamació de les despeses el 23 de gener del 2024, interpretant-se, posteriorment, davant la suspensió de terminis processals en el període de la pandèmia, que finalitzava el 14 d’abril del 2024.Per a la nova sentència europea, el termini per a la reclamació de les despeses hipotecàries començarà a computar-se per a cada consumidor en el moment en què tingui una sentència judicial ferma pròpia (del seu cas). Manifesta que “no pot exigir-se al consumidor mitjà, raonablement atent i perspicaç, que es mantingui regularment informat, per iniciativa pròpia, de les resolucions”. Raona que és contrari a la normativa europea interpretar que l’inici del termini per a la interposició de l’acció de devolució de les despeses va començar quan el Tribunal Suprem va dictar sentències acordant que la clàusula tipus d’imposició de despeses hipotecàries al consumidor era abusiva, sense que es refereixin al cas concret del consumidor que pretengui la nul·litat de la clàusula concreta del seu préstec.En el cas concret, es tracta de dos préstecs hipotecaris adquirits el 1999, de manera que no va ser fins al 2017 quan es va sol·licitar la nul·litat de la clàusula de despeses i la devolució de les quanties abonades. El jutge de primera instància va donar la raó al consumidor, però l’Audiència Provincial de Barcelona va sentenciar en contra de la restitució de despeses per considerar-los prescrits. L’interessat va recórrer en cassació davant del Tribunal Suprem, que el 2021 va plantejar una qüestió davant del TJUE per aclarir quan s’iniciava el còmput del termini per exercir l’acció.Basant-nos en el que hem exposat, poden continuar reclamant-se la devolució de les despeses hipotecàries imposades en el seu dia partint de clàusules abusives.Vist el panorama actual, i suposant que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.