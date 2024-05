Rodalies, una oportunitat per al Pla d’Urgell

Creat: Actualitzat:

L’esperada notícia de l’ampliació del servei de trens de Rodalies entre Lleida i Cervera ha arribat finalment amb una expectació que no passa desapercebuda. És una oportunitat que ens obre les portes cap a un futur més connectat i integrat per a la nostra comunitat del Pla d’Urgell.Des del passat mes de febrer s’han doblat les freqüències de la línia de tren de Lleida a Cervera i en un mes ha guanyat un 30% de passatgers segons informa Renfe. Aquesta dada és molt important per a un territori que encara pateix les seqüeles d’un sistema de concessions en el transport regular per carretera arcaic i gens adaptat a les necessitats dels seus habitants. Un transport pensat fa gairebé 75 anys en una època en què l’important era arribar a la capital de la província i que no facilita la comunicació dins de la nostra comarca. Aquest model de transport, prorrogat el 2003 per l’aleshores Conseller de Territori Felip Puig, finalitza el 2028 i em consta que ja s’està treballant en un model global de transport públic que realment doni servei a les necessitats de la ciutadania. Si ens creiem la necessitat de reduir el CO2, el transport públic ha de ser l’aposta primordial.Amb aquesta ampliació del servei de trens de Rodalies, estem fent un pas decisiu cap a una major cohesió territorial, afavorint la mobilitat dels nostres ciutadans i impulsant el desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca. Però no ens hem de conformar amb això: cal seguir treballant per millorar encara més la xarxa de transport ferroviari a la nostra regió, planificar noves actuacions i fer possible que la connectivitat sigui una realitat per a tothom. Faig meves les paraules de l’escriptor Vidal Vidal a la seva columna al diari SEGRE: “...potser estaria bé habilitar estacions, o si més no baixadors, a Sidamon i Fondarella, que tot i passar-hi la via per la vora no n’han tingut mai.” Si es tracta de donar servei als habitants del territori hem de garantir que tots/es hi tinguem accés. Agraïm l’esforç que fa la Generalitat assumint el risc d’acceptar el traspàs d’un servei que s’ha maltractat durant anys (l’any passat es va tancar l’estació de Bell-lloc d’Urgell al cap de 163 anys de la seva inauguració) i també d’acceptar el repte que comporta situar el transport de Rodalies en els estàndards de qualitat que necessita el nostre territori. En definitiva, l’ampliació del servei de trens de Rodalies és més que una simple millora en les infraestructures: és una oportunitat per al Pla d’Urgell per créixer, prosperar i seguir endavant.