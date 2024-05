Generació Z: Menys caps a la feina, més vida

Creat: Actualitzat:

Si penses que tots els joves estan escalant desesperadament per convertir-se en el pròxim CEO, pensa-ho de nou. La Generació Z està canviant les regles del joc i, per a ells, l’equilibri entre la vida laboral i personal és el nou or. Amb només un 9% interessats en càrrecs gerencials, la tendència coneguda com a “ambició silenciosa” està posant les empreses en perill.Aquesta ambició no significa que els nois de la Generació Z no tinguin metes; simplement busquen una cosa diferent en les seues carreres. La salut mental, la flexibilitat i el temps per a ells mateixos són les veritables prioritats. I és que després de veure com el món laboral ha estat sacsejat per crisis i pandèmies, no és estrany que prefereixin un camí més tranquil i menys tradicional.La Generació Z es caracteritza per la seua relació intrínseca amb la tecnologia, especialment amb els dispositius mòbils i les xarxes socials, que han modelat no només les seues interaccions socials sinó també la seua visió del món. A diferència de generacions anteriors, els “zoomers” utilitzen aquestes plataformes no només per socialitzar, sinó també com a principals fonts d’informació i mitjans per expressar i difondre les seues opinions. Aquesta constant connexió digital ha fomentat una cultura d’immediatesa i eficiència, però també planteja desafiaments significatius en termes de privacitat i salut mental.A més, la Generació Z mostra una consciència social i ambiental molt més marcada. Són proclius a donar suport a causes relacionades amb el canvi climàtic, la justícia social i els drets humans, la qual cosa es reflecteix en els seus hàbits de consum i en el seu comportament electoral.Aquesta generació prefereix marques que no només ofereixin productes de qualitat, sinó que també demostrin compromís amb pràctiques sostenibles i ètiques. En l’àmbit polític, tendeixen a afavorir candidats i polítiques que promoguin la inclusió i la diversitat, la qual cosa indica un canvi significatiu en les prioritats socials a mesura que assumeixen rols més influents en la societat.Les empreses que abans seduïen amb sous de sis xifres i ràpids ascensos, ara s’enfronten al repte de reinventar-se. Els joves avui dia valoren més un horari flexible o la possibilitat de treballar des de casa que una targeta de visita amb un títol impressionant.Llavors, què poden fer les empreses davant d’aquesta reconfiguració d’ambicions? Bé, per començar, necessiten escoltar. L’oferta de treballs ha d’anar més enllà del salari. Incloure beneficis com a suport a la salut mental, horaris adaptables i polítiques que realment permetin equilibrar el treball i la vida personal podria ser la clau per atreure i mantenir aquesta nova generació.A més a més, l’ambient laboral necessita un sotrac. Els programes de benestar i els beneficis centrats en la salut mental ja no són un extra, sinó una necessitat. Proporcionar espais de treball que promoguin el benestar general i oferir dies de descans sense culpa són idees que ressonen molt amb la Gen Z.Aquesta onada d’ambició silenciosa podria semblar un problemot per a les empreses, però també és una oportunitat per transformar el mercat laboral en una cosa millor per a tothom. És una crida a valorar més la qualitat de vida que l’escala corporativa, i les empreses que l’entenguin no només seguiran sent rellevants, sinó que es convertiran en llocs on realment tots voldran treballar.Així que, mentre el món continua canviant, la Generació Z és aquí per recordar-nos que de vegades, per avançar, hem d’estar disposats a canviar la direcció. I si les empreses poden ajustar les veles per navegar per aquests nous corrents, el futur del treball podria ser tan brillant com equilibrat.