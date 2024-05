Creat: Actualitzat:

Avui, 15 de maig, celebrem el Dia Mundial de les Famílies, enguany amb el lema: “Família i canvi climàtic”. I és que és important que prenguem consciència de com ens afecta aquest canvi i quin paper poden exercir les famílies a través de l’educació i la transmissió de valors i hàbits saludables. Les transformacions demogràfiques i socials de les últimes dècades han suposat noves estructures familiars. Una realitat en què les dones i homes socialistes responem treballant per garantir la igualtat de drets a totes les famílies.Com ho fem? Entre altres mesures, el Consell de Ministres del passat 27 de febrer va aprovar el projecte de Llei de Famílies, que, entre altres, garanteix la igualtat de drets de les famílies, per exemple creant un registre de parelles de fet, equiparant aquestes famílies amb totes les altres, reconeixent el dret de pensió de viduïtat i el complement mínim de les pensions. Un altre exemple del nostre compromís és la universalització de la prestació per criança en el període de zero a tres anys.El Govern espanyol respon també a la millora de la protecció social i al suport a situacions familiars específiques, com són les famílies monoparentals, les de més de tres fills o aquelles en les quals hi ha una persona amb discapacitat. A més, a través de l’establiment d’un nou marc legislatiu per a totes les administracions del nostre país es busca la solució als problemes de corresponsabilitat i conciliació, permetent la implementació de polítiques de suport a les famílies que eliminin la bretxa de gènere i la major càrrega de treball no remunerat en les dones.Tot un seguit de decisions i mesures que contrasten, i no poc, amb les que s’omplen molt de discursos en defensa de la família, però des d’una enyorança al model en blanc i negre de fa 40 anys. Per al nostre govern i per a totes i tots els socialistes avui és un dia assenyalat, en el qual continuem mostrant el nostre compromís amb les famílies, a través de polítiques i iniciatives que garanteixen els drets de la infància i l’adolescència, i que promouen la igualtat d’oportunitats i tracte per a totes les persones.