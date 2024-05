La gestió dels residus

Creat: Actualitzat:

Els residus que generem al planeta juntament amb la fabricació de les seves matèries són els responsables de les emissions de més del 10% dels gasos d’efecte hivernacle (GEH), especialment d’envasos i embalatges en què la matèria primera principal és el plàstic altament contaminant en ser un derivat del petroli. Les emissions provocades són en bona part les responsables de l’augment de la temperatura a l’atmosfera i una de les principals causes del canvi climàtic que afecta greument la nostra vida i la conservació de tot el nostre planeta.La comarca del Segrià té 38 municipis i és el més gran amb molta diferència el de Lleida, que amb uns 140.000 habitants duplica la població de tota la resta, ja que els 37 municipis restants no assoleixen els 70.000 habitants. Del total de municipis del Segrià, quasi dos terços (concretament 22) estan acollits al sistema de recollida de residus municipals porta a porta i destaca el nivell de reciclatge que assoleixen, que va entre el 79% i 71%, mentre que la fracció resta destinada a l’abocador, la part més petita representa només entre el 20 i el 30% dels residus.Mentre que els setze municipis restants del Segrià no realitzen el porta a porta, o com la ciutat de Lleida, que fins ara té tan sols tres barris amb el projecte en marxa. Aquests municipis capgiren els resultats de la gestió i recollida dels residus municipals i la part més gran són els residus que van a l’abocador, entre un 70 i un 48%, mentre que la recollida selectiva i el reciclatge només arriben als percentatges que van del 26 al 48%, i es fa un major malbaratament de recursos, fet que augmenta la contaminació ambiental i l’afectació en la nostra qualitat de vida.I ara toca parlar del municipi de Lleida, que va produir l’any 2023 64.745 tones d’escombraries i va assolir tan sols el 37,8% de recollida selectiva que es reciclarà, la resta, el 62,2%, va a l’abocador com a residus, i és aquest un dels municipis que menys recicla del Segrià i de tot Catalunya. Aquesta és la trista realitat. La Paeria de Lleida és actualment infractora en la gestió dels residus a l’incomplir la directiva de la UE 2018/851, que estableix l’exigència d’assolir l’any 2020 el reciclatge del 50% dels residus municipals i l’any 2025 arribar al 55%. Cal recordar que Lleida tan sols recicla el 37,8%.Ni podem entendre ni acceptem que ara la Paeria de Lleida aprovi la retirada del porta a porta dels barris de Pardinyes i Balàfia, ja que tot i poder estar d’acord en el fet que el sistema en aquests barris pugui no funcionar adequadament, malgrat que el nivell de reciclatge assolia nivells fins al 60%, el que s’ha de fer és aplicar les millores perquè el model funcioni, com funciona a Ciutat Jardí, als 21 pobles del Segrià i a més de 300 municipis de Catalunya.Cometre l’error de retirar el porta a porta de Pardinyes i Balàfia suposa una acció negacionista i d’inacció vers al canvi climàtic, i una renúncia també a la conservació del medi ambient i a garantir la qualitat de vida de la ciutadania, ja afectada per ser Lleida una de les ciutats més contaminades del país. Una decisió que de forma surrealista es justifica apel·lant a l’interès general, quan en realitat el que es fa és el contrari: aniquilar l’interès general que aplicava el porta a porta. Aquesta acció no és tan sols perversa, sinó antidemocràtica, lamentablement.Voler és poder i no fer-ho és amagar el cap sota l’ala.