Terraferma Valley

Creat: Actualitzat:

Aquest podria ser el nom de les terres de Lleida si sabem aprofitar la transició energètica i les ajudes dels fons Next Generation i no ens quedem solament com actors passius i veiem com passa el tren i ens quedem com estem. Tenim tècnics en aquest camp, ara només cal que l’administració tingui empenta i iniciativa perquè vulgui tirar aquests projectes endavant.La península Ibèrica és la zona amb més recurs solar i eòlic d’Europa, amb recurs solar un 12% més que Itàlia, un 31% més que França i un 53% més que Alemanya, amb molt territori amb poca densitat de població. I evitem la gran dependència de fluctuacions de preu derivades de guerres com la d’Ucraïna i Israel. La península Ibèrica és una illa energètica, els desavantatges són que si només exportem energia a Europa, està limitada per la limitada capacitat d’exportació d’intercanvi d’energia amb línies d’alta tensió i deixa poc valor afegit al territori, ja que les renovables són intensives en mà d’obra al muntatge inicial, però una vegada construïdes requereixen pocs llocs de treball, si bé és cert que molts ajuntaments augmenten la recaptació de forma rellevant en alguns casos, mentre que l’avantatge és que si afegim el valor afegit al territori de poder atreure empreses altament intensives en electricitat i la implantació de noves indústries que tindrien una major acceptació social, l’energia barata pot atreure indústria electrointensiva, centres de dades o producció d’hidrogen. La transició energètica a la península es pot fer amb menys del 0,2% del territori. Un exemple el tenim a la província de Càceres, amb un símil amb les comarques de Lleida, amb poca densitat de població, un alt percentatge del PIB del sector primari i amb gran disponibilitat d’aigua. Allí gràcies als fons europeus han aconseguit generar projectes amb plantes solars de proximitat:–Factoria de bateries de Navalmoral de la Mata de Envision que generarà 3.000 llocs de treball.–Fàbrica de diamants a Trujillo de Diamond Foundry i la creació de 300 llocs de treball.–Enagas generarà una planta d’hidrogen a Càceres amb la creació de 50 llocs de treballs.Aquest tipus de projectes no són nous a les Terres de Ponent; tenim els següents exemples de parcs solars construïts o en projecció:–Parcs solars associats a les comunitats de regants per reduir costos energètics a les comunitats del Segarra-Garrigues, Segrià-Garrigues Sud, Algerri-Balaguer, l’Albi i l’Espluga Calva.–Parc solar de 14 MW ubicat a Miralcamp de l’empresa Nufri.–Parc solar d’1,5 MM ubicat a les Borges Blanques de l’empresa General d’Olis.–Paperera Alier de Rosselló, que reduirà el consum de gas amb una caldera de biomassa de 36 MW i una planta d’autoconsum de 12 MW i una planta de biogàs.Les comarques de Ponent tenen una oportunitat ara que moltes empreses de Catalunya tenen problemes de disponibilitat d’aigua per la sequera. Pot ser el moment per acollir empreses lligades a recursos com l’aigua disponible i més barata en comparació amb el gran cost dessalar-la i energia barata associada a algun parc solar o eòlic d’autoconsum vinculat a la indústria. Fomenten la creació de llocs de treball qualificats, s’evita la incorporació de noves línies de transport o les pèrdues de transport de l’energia i fa que les empreses siguin molt més competitives, a més d’aportar nova població en zones poc poblades i treure-les de zones amb alts problemes de densitat de població (amb els problemes de transport, alt peus dels habitatges, etc.).