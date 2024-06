La Força de Lleida

Creat: Actualitzat:

El Força Lleida guanya la Final Four de LEB Or i certifica l’ascens a l’ACB, la millor lliga europea de bàsquet. Així, la ciutat de Lleida i província estem de celebració perquè el conjunt entrenat per Gerard Encuentra ha assentat càtedra aquesta temporada. El resultat obtingut no és fruit de la casualitat, sinó gràcies a un cúmul de circumstàncies que han conduït a l’èxit l’equip lleidatà. Jugadors, cos tècnic, afició, base, famílies, equip de comunicació, personal laboral del club, patrocinadors, col·laboradors i totes les persones que d’una manera o altra heu participat del projecte, mereixeu l’èxit i el premi de l’ascens.Lleida és d’ACB. L’afició de l’ICG Força Lleida és d’ACB com ha demostrat durant tota la temporada animant l’equip, omplint el pavelló Barris Nord i, el passat cap de setmana, amb el massiu desplaçament fins a Madrid per recolzar l’equip i fer pinya. Els dies de glòria es vesteixen amb passió i entrega com ha certificat l’afició lleidatana al pavelló Madrid Arena.L’ascens és un revulsiu per a la ciutat. Lleida mereix alegries i bones notícies. Ara, l’ascens consolida Lleida com a capital de l’esport. Tanmateix, cal el màxim suport i implicació del conjunt de les administracions amb el Força, així com de la col·laboració publicoprivada per consolidar el projecte del Força Lleida a l’ACB. Aquest projecte té recorregut, talent, equip, lideratge, il·lusió i afició i, el més important, té tota una ciutat que empenyem i donem suport!El color magenta vestirà de gala la temporada vinent el pavelló Barris Nord. Els equips ACB visitaran Lleida, amb tot el bo que comporta, i portarem el segell de la nostra ciutat per totes les pistes amb orgull i sentiment lleidatà. Estic convençut que podem aspirar a tot perquè el futur està per escriure i està en les nostres mans. Lleida necessitava il·lusió i l’ascens és un revulsiu que ens permet reivindicar el nostre espai en l’àmbit de l’esport, però també ens ha de permetre revitalitzar la nostra ciutat en molts aspectes. En definitiva, es tracta d’una oportunitat per a tot i per a tothom. La premsa esportiva i d’altres es faran ressò del nom de Lleida i del dia a dia de la ciutat i del club, per això ens correspon a nosaltres que la ciutat aprofitem l’oportunitat que se’ns ha brindat. Aquesta ocasió no la podem deixar escapar i hem d’unir esforços entorn del projecte!La temporada vinent a Lleida gaudirem d’un dels millors bàsquets del món. Ho esperem amb entusiasme i moltes ganes. Omplirem el Barris Nord de gom a gom, amb un ambient increïble, n’estic convençut.L’esport és talent, l’esport és vida, l’esport porta el nom de Lleida arreu. L’esport té un retorn increïble miri per on es miri, per això cal apostar-hi, invertir-hi i promocionar-lo.Fa unes setmanes escrivia un article amb el títol “Som capital de l’esport”. Ara, aquell article té més sentit que mai. Per això, vull valorar tots els clubs i entitats de la nostra ciutat, de totes les modalitats, sigui quin sigui el resultat final. Un projecte pot ser a curt, mitjà i llarg termini, però sempre que hi ha un projecte arriben els resultats, amb constància i perseverança. Però tinguem en compte que tots som i fem Lleida gran, també en l’àmbit de l’esport.Tot projecte requereix molta inversió darrere. No em refereixo a inversió econòmica, que també, sinó de temps i dedicació continuada. Moltes persones hi dediqueu temps de la vostra vida perquè hi creieu i la societat necessitem aquest temps altruista per construir una Lleida que vagi a més i millor.Enhorabona a l’ICG Força Lleida i a tots els clubs i entitats de la ciutat! La temporada vinent més i millor! Visca Lleida!