'Make America Super Again'

Grollera, violenta, escatològica, explícita sexualment, consum de drogues de tot tipus, amb un humor extravagant i uns personatges que estan molt lluny de ser ciutadans exemplars. I tot i així, l’adaptació serialitzada dels còmics escrits per Garth Ennis i dibuixats per Darick Robertson, més enllà de la desconstrucció i desconfiguració dels arquetips clàssics venuts per Marvel o DC, és una de les sàtires sobre els Estats Units de l’actualitat més recomanables dels últims temps. A primera vista, The boys (2019) és simplement una paròdia més de superherois en la qual es narra la història d’un grup d’humans davant l’amenaça encoberta de protecció i salvació que representen els seus superpoders. Mentre que els primers es presenten com una colla d’inadaptats amb comptes personals per saldar amb els déus moderns, els suposats protectors emergeixen com a absoluts desconeixedors dels conceptes de l’ètica i la moral però amb un gran equip de màrqueting darrere. Aprofundint, aquí tot es tradueix en clau de lluita contra el neofeixisme, disfressat de corporativisme mitjançant consciencioses campanyes de publicitat a la televisió i les xarxes socials. La quarta temporada arranca amb un Billy Butcher (Karl Urban) al qual li queden escassos mesos de vida, consumint-se per la culpa dels errors i amb el seu equip d’esgarriats fragmentat per les mentides. D’altra banda, els Seven de Patriot (Antony Starr) intenten renovar la seua imatge –una vegada més– davant del judici d’aquest per assassinat i altres factors com haver tingut una nazi entre les seues files. Amb aquest context, la sèrie manté el mateix to impactant que durant les anteriors entregues –en aquesta ocasió amb les fake news i els moviments conspiranoics com a primeres víctimes de les afilades plomes dels guionistes–, però redueix la intensitat en tant que tot es planteja com a preàmbul a la pròxima i última temporada. Un punt d’inflexió com el que suposa per a la gran majoria de personatges –tant humans com amb superpoders–, consolidant a foc lent les bases del que serà l’últim enfrontament entre Patriot i Butcher. I mentre transcorre la quarta entrega, a part de veure-la, un altre exercici interessant és el de trobar totes les referències que apareixen en els seus ja gairebé 28 episodis: des del moviment Me Too fins al Make America Great Again de Donald Trump.