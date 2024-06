Obrint nous camins

Creat: Actualitzat:

L’equip del Servei d’Otorinolaringologia dels hospitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida està immers en tres projectes de recerca que busquen millorar l’atenció mèdica i oferir noves opcions de tractament. El primer se centra a avaluar la qualitat de vida dels pacients que se sotmeten a implants auditius osteointegrats. Aquests dispositius estan dissenyats per abordar una forma específica de pèrdua auditiva que no presenta una millora significativa amb audiòfons convencionals, i s’associa a malalties de l’orella externa o mitjana. Els implants es col·loquen al crani del pacient i transmeten els sons directament al nervi auditiu estimulant per via òssia el costat implantat i el contralateral. En la majoria dels casos, aconseguim restaurar l’audició de manera efectiva. L’implant més modern, OSIA, és subcutani i invisible i, gràcies al seu sistema de vibració/activació piezoelèctric, permet l’increment auditiu en tons aguts per capacitat de vibració en altes freqüències, cosa que fins ara no era possible. L’impacte d’aquesta intervenció va més enllà de la millora auditiva i s’estén a l’àmbit social del pacient. Les relacions interpersonals milloren significativament, es redueix la vergonya i l’aïllament social que pot sorgir arran la dificultat per mantenir una conversa.En segon lloc, destaca un projecte de recerca conjunt entre el Servei d’Otorinolaringologia i la Unitat de Trastorns Cognitius de l’Hospital Universitari de Santa Maria, que té com a objectiu utilitzar proves auditives com a marcadors per detectar la progressió dels trastorns cognitius lleus cap a la malaltia d’Alzheimer. Les proves utilitzades en aquest estudi inclouen l’audiometria verbal, que avalua la capacitat del pacient per discriminar paraules a diferents volums, i els potencials evocats auditius del tronc cerebral, que avaluen la conducció elèctrica del so des de l’oïda fins al tronc cerebral. Aquestes proves són no invasives i ràpides, i podrien identificar els pacients amb més risc de desenvolupar demència.La perspectiva futura és explorar la hipòtesi que millorar l’audició de manera primerenca, mitjançant cirurgia quan sigui possible o l’ús d’audiòfons, podria retardar d’alguna manera la progressió de la demència. Aquest enfocament podria tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida dels pacients i la gestió de la malaltia d’Alzheimer. Aquest projecte ha rebut la beca Santa Maria fa recerca atorgada per l’hospital, per ajudar a finançar les diferents proves que s’han de realitzar.El tercer projecte en marxa implica desenvolupar un nou medicament en forma de gotes per tractar les infeccions cròniques de l’oïda, que han desenvolupat resistència als tractaments convencionals. Els pacients que pateixen otitis mitjana crònica experimenten episodis recurrents de supuració que generen molèsties, pèrdua d’audició i complicacions greus o molt greus que cada cop veiem amb més freqüència. La disponibilitat d’un fàrmac innovador capaç de controlar els bacteris més agressius seria fonamental per millorar els símptomes i l’evolució de la malaltia en aquests pacients i evitar complicacions. Tot i això, el procés de creació d’un nou medicament comporta nombrosos desafiaments, començant pels costos elevats associats amb la monitorització dels assaigs clínics, necessaris per garantir la seguretat dels pacients. Per aquesta raó, el projecte està realitzat juntament amb el servei de Farmacologia Territorial i s’està presentant a diverses convocatòries de beques de recerca.El nostre objectiu és compartir obertament tots els nostres esforços en el camp de la recerca mèdica. Creiem fermament que la participació activa en la recerca contribueix a millorar la qualitat assistencial per a tothom. Junts podem avançar cap a un futur d’atenció mèdica més efectiva i centrada en les necessitats de cada pacient.