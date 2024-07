Una financera haurà de tornar 1.300 euros perquè una clínica dental va tancar i no va acabar un tractament

Creat: Actualitzat:

En data de 26 de juny va ser dictada una sentència pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Barbate (Cadis) en virtut de la qual s’acorda la resolució del contracte de crèdit celebrat en el seu dia entre les parts, havent la companyia de reemborsar a l’actora les quantitats abonades més els interessos des de la reclamació extrajudicial i les costes del judici.La clienta va contractar un crèdit amb la companyia d’assegurances Pepper Money (Pepper Finance Corporation) el març del 2022 per finançar un tractament bucodental que s’anava a fer a la clínica Costa Sur Dental. La clínica va tancar sense completar el servei contractat.Malgrat l’incompliment contractual, la financera continuava carregant-li mensualment les quotes del crèdit. La consumidora va fer una reclamació extrajudicial que mai no va ser resposta per l’entitat, per la qual es va veure obligada a interposar una demanda judicial.Paral·lelament, va interposar una demanda contra la clínica dental demanant una indemnització de danys i perjudicis per haver-li fet un tractament defectuós.En la sentència es porta a col·lació el conegut cas de les clíniques Dentix, que van tancar també sobtadament, deixant abandonats milers de pacients amb tractaments que, en molts casos, havien estat finançats mitjançant crèdits al consum. Per tant, les clíniques ja havien cobrat per avançat el tractament que mai no van acabar. Arran del cas, el Tribunal Suprem va crear una doctrina segons la qual en els contractes de finançament lligats a contractes de consum, i sempre que la prestació no arribi a acabar-se, el consumidor no té l’obligació de continuar pagant el crèdit.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.