Un model de lideratge que obté resultats

El model Executive Leadership està validat científicament i compta amb diferents estudis a líders de tot el món que avalen la seua qualitat. Concretament, Bill Gates, Jack Welch, Amancio Ortega i molts d’altres compleixen el model.Daniel Goleman va analitzar els models de competència de 188 empreses, la major part de grans dimensions i presencial global, com Lucent Technologies, British Airways i Credit Suisse, amb l’objectiu de determinar les capacitats personals dels seus líders que generaven un rendiment excel·lent en aquestes empreses, i en quina mesura ho feien.Va realitzar una proporció entre capacitats tècniques, coeficient intel·lectual i intel·ligència emocional com a factors per a un rendiment excel·lent, en què la intel·ligència emocional va resultar ser el doble d’important que els altres dos factors, en llocs de tots els nivells jeràrquics.Val a destacar que, a més nivell jeràrquic, menys pes tenia la capacitat tècnica i més encara la intel·ligència emocional. És a dir, que com més gran sigui el rang de la persona que obté un rendiment extraordinari, més importància tenien les capacitats d’intel·ligència emocional per argumentar la seua eficàcia.Prèviament, McClelland “va descobrir que quan els alts directius tenien competències d’intel·ligència emocional, les seues divisions superaven els objectius d’ingressos anuals en un 20%”. Tanmateix, els líders de divisions que no tenien aquestes competències quedaven per sota dels objectius en idèntica proporció.Altres investigacions demostren que les emocions influeixen no només en el benestar i el compromís dels empleats, sinó també en els resultats empresarials, com la productivitat i la rendibilitat. De fet, Bill George i altres investigadors, li atribueixen en el seu estudi l’obtenció de “resultats superiors en el temps”. Van entrevistar 125 líders per aprendre com van desenvolupar les seues capacitats de lideratge. Van realitzar més de 3.000 transcripcions d’entrevistes a líders i seguidors d’aquests.Aquestes entrevistes constitueixen el major estudi en profunditat sobre el desenvolupament de lideratge mai emprès. Els seus entrevistats van parlar obertament i honestament sobre com es van adonar del seu potencial i van compartir amb franquesa les seues històries de vida, batalles personals, fracassos i triomfs. Entre altres d’entrevistats, la presidenta i CEO de Xerox, Anne Mulcahy, que a partir del seu nomenament va aconseguir passar de la fallida a triplicar el valor de les accions de la companyia.Segons els investigadors Wang i Hsieh, aquest model de lideratge ha demostrat ser efectiu en una varietat de contextos organitzacionals, ja que pot conduir a un major compromís i motivació dels empleats, millor acompliment organitzacional, més innovació i creativitat, genera un ambient de treball més positiu i col·laboratiu “i fins i tot aconsegueix una lleialtat més gran dels clients, la qual cosa repercuteix en resultats sostinguts en el temps, i no a curt termini”.Es tracta d’un estil de lideratge que crea condicions per a més confiança, ajuda les persones a desenvolupar els seus punts forts i ser més positives i amb el temps millora la capacitat general d’acompliment de l’organització. Per la qual cosa el nostre model resulta un factor clau per guanyar avantatge competitiu en qualsevol organització amb què ja hem format centenars de líders. Us esperem.