Vint anys sense un gran homenot

Vint anys després, encara se’l recorda i no només entre la seua família i el seu extens cercle d’amics, sinó per bona part de la ciutadania de certa edat, atesa l’empremta que va deixar en molts àmbits de la societat lleidatana. Estem parlant de Josep Lluís González i Mínguez, que va morir avui fa dos dècades als 57 anys, víctima d’un càncer. Estava casat i era pare de dos filles. Va ser un dels empresaris més coneguts de la ciutat per la seua tasca al capdavant de Finques Farré, immobiliària que va cofundar el 1973, i per moltes altres activitats públiques, entre les quals figuren el seu pas per la política. Va entrar com a regidor a la Paeria el 1979 com a independent a les llistes d’UCD. La seua empremta en l’àmbit esportiu a què tan vinculat estava (va ser jugador de l’Amateur del Lleida als 60) també va ser més que notable, ja que va exercir de president de la UE Lleida la temporada 1997-98, quan el màxim accionista era l’empresari barceloní Jaume Llauradó, i així mateix va ser cofundador del Raimat Golf Club. Els mitjans de comunicació tampoc li van ser aliens, ja que va participar, a començaments dels anys 80, en la fundació del diari que tenen entre les mans, així com SEGRE Ràdio i Ràdio Terraferma. I si faltaven encara exemples de la seua implicació en tot allò que sonés a Lleida, va ser el primer president de les penyes de l’Aplec del Caragol i va impulsar la Confraria de Vins de la Terra Ferma. I quantes iniciatives segur que va deixar pendents per la seua prematura mort. És per tot això, com dèiem, que se’l continua recordant.