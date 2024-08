Fanalets de Sant Jaume: il·luminem Lleida

Creat: Actualitzat:

Una llegenda lleidatana explica que l’apòstol Sant Jaume va arribar a les nostres terres per explicar l’Evangeli de Jesús. Era una nit fosca on va trepitjar una bardissa i se li va clavar una punxa al peu, que li dificultava caminar. Com era tan fosc, no podia treure-se- la. Els seus laments van ser escoltats pels àngels del cel, els quals van acudir en el seu auxili amb fanalets de llum, permetent, d’aquesta manera, que pogués treure’s la punxa i continuar el seu pelegrinatge evangèlic.L’actual capella del Peu del Romeu, ubicada a la cruïlla dels carrers Major i Cavallers, fou el lloc on se suposa que va ocórrer aquest miracle. Va ser construïda l’any 1399, perpetuant la devoció a l’apòstol. Aquest fet és el que ha originat i ha emergit com a font d’inspiració de la tradicional Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, inclosa en el Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya i declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, per la Generalitat.Cada 24 de juliol al vespre, vigília de la festa, els infants acudeixen amb els seus fanalets de llum a la tradicional romeria rememorant aquesta llegenda i acompanyant la imatge i devoció a Sant Jaume per diferents carrers de Lleida, tot cantant una antiga i popular cançó:“Sant Jaume ve de Galícia, Sant Jaume ve d’Aragó, i a Lleida va deixar estesa la fe de Nostre Senyor” Sense dubte la cultura forma part del nostre projecte de ciutat, el de la Lleida implicada, i és essencial la transmissió entre generacions d’aquest patrimoni. La cultura popular i les tradicions religioses que impliquen la cerca del bé comú són del nostre interès. Per això, també apostem pel turisme religiós i per a tots aquells costums, tradicions i festes basades en tots aquells principis humanistes i cristians.Alhora, la tradicional Festa i Romeria dels Fanalets de Sant Jaume esdevé una festa altament participativa, en la qual, ja durant dies previs, hi ha un seguit d’actes i activitats que conviden la ciutadania a participar-hi. Per exemple, en la creació de fanalets, posant èmfasi en la creativitat i l’originalitat de tots els participants. També l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes qui ens convida a gaudir de tots aquests actes per celebrar, un any més, la Festa dels Fanalets de Sant Jaume. Aquest any, hem gaudit de nou de l’extens programa d’actes que ens permet mantenir vives les tradicions lleidatanes. A tots els organitzadors i participants, us vull donar les gràcies!Així mateix, faig una crida a tots els veïns de Lleida a participar cada any de la celebració, a penjar els fanalets als seus balcons i finestres, continuant amb l’antiga tradició, per il·luminar Lleida amb la Llum de Sant Jaume. Sense oblidar-nos de les ofrenes de flors, actuacions musicals i de poesia, actuacions de grallers, visites guiades, representació de l’obra Sant Jaume ve de Galícia, entre d’altres. Tot, amb la missa dels Fanalets, la seva benedicció, presidida pel nostre bisbe de Lleida Mons. Salvador Giménez Valls, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.Els Fanalets de Sant Jaume esdevé una porta que obre la nostra ciutat arreu del món, així com exemplaritat de convivència. Malauradament, la nostra ciutat roman en la foscor, ja no únicament perquè l’enllumenat és deficitari, sinó perquè tota la gestió ineficaç que acompanya la política municipal té conseqüències directes en el benestar dels lleidatans, el qual es veu minvada. La resposta emocional a l’absència de llum ha inspirat diverses metàfores en la literatura, ha estat font d’inspiració en la pintura, en simbolisme i en les arts. En l’esfera religiosa, la foscor pot associar-se amb la tenebra i més enllà, amb la decadència.Aquí la meva pregària a Sant Jaume: desitjo i treballo dia rere dia perquè els nostres Fanalets i el de la Lleida Implicada il·lumini de debò Lleida, amb llum viva, somriures i el benestar que tots plegats ens mereixem. Que ens sentim orgullosos de la nostra lleidataneïtat, amb goig de viure en una ciutat neta i segura, prenent part activa en totes les decisions que ens afecten, amb vertader respecte i democràcia. Una Lleida unida amb el seu entorn, amb oportunitats pels joves i sensible amb la gent gran i les seves necessitats, acollidora amb els infants i les famílies, fent de Lleida capital cultural. Gaudim d’aquesta festa patrimonial. Peregrinem sense aturar-nos ni cansar-nos per il·luminar Lleida.